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بالفيديو والصور.."اليوم السابع" يلتقى الفائزة الأولى بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن

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بالفيديو والصور.."اليوم السابع" يلتقى الفائزة الأولى بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن بالفيديو والصور.."اليوم السابع" يلتقى الفائزة الأولى بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن
بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر القرآن الكريم التقى "اليوم السابع" بالطالبة "ميادة محمود محمود عبد الرحيم" الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة دمنهور بقسم "علوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان"، والفائزة بالمركز الأول على مستوى العالم الإسلامى فى المسابقة الدولية لتلاوة وحفظ القرآن الكريم كاملاً حفظ "نساء"، والتى نظتمها دولة ماليزيا فى العاصمة كوالالمبور الشهر الماضى.

ووجهت "ميادة" خلال لقائها بـ"اليوم السابع" رسالة للشباب قائلة: "نصيحة بحب أوجهها للشباب والفتيات إنهم يلتزموا بتعليم الدين الإسلامى وما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وإنهم يلتفوا حول حفظ القرآن ويسيروا إلى حفظ القرآن، والتفضل بأخلاقه، وأيضا أدعوهم إلى عدم الانسياق وراء أى إشعارات أو أى فكر متطرف هدام، فعليهم أن ينتقوا من الآراء ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وما يتوافق مع الصالح العام للوطن.

وطالبت ميادة خلال كلمتها قائلة: الكلمة التى أحب أن أوجهها إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى: أود أن أقول له عليكم بالاهتمام بنشر القرآن فى ، والاهتمام بدور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وأود أن أقول له القرآن أمانة فى أعناقكم ستحاسبون عليه أمام الله وظنى فيكم أنكم ستلبون رغبتى وستعملون على نشر القرآن فى مصر.

وأعربت ميادة عن شكرها لـ"اليوم السابع" على التغطية الإعلامية الجميلة، وأضافت: "زى ما الإعلام بيظهر الوجه السيئ فى مجالات معينة، "اليوم السابع" بيظهر الوجه الحسن زى الحدث الجليل الذى نحن بصدده وهو حصولنا على المركز الأول على مستوى العالم فى حفظ القرآن الكريم وده تشريف لمصر، ونحن نشكر "اليوم السابع" على هذه التغطية وبنشكرهم كى يكونوا قدوة لغيرهم".

وكانت لجنة مسابقة ماليزيا العالمية للقرآن الكريم للبنين والبنات قد أعلنت عن فوز "ميادة محمود محمود عبدالرحيم"، عن فرع الحفظ والترتيل للإناث، عبدالله سعيد محمد بيومى القزاز، عن فرع الحفظ والترتيل للذكور فى الدورة الثامنة والخمسين.

ولاقى خبر فوز الطالبة ميادة فرحة وسعادة جميع زملائها بكلية الزراعة وبجامعة دمنهور مؤكدين بأنها مثال مشرف للطالبات وللبنت المصرية ولمصر كلها.

وفى ذات السياق قام مجلس جامعة دمنهور بتكريم الطالبة ميادة، وذلك لحصولها على المركز الأول فى المسابقة الدولية فى حفظ القرآن الكريم والتى أقيمت فى ماليزيا خلال هذا الشهر الماضى.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


>محو أمية 5 أشخاص شرط منح شهادة التخرج بالتربية والآداب بجامعة دمنهور

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مصر 365

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