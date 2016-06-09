أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو..ملاحظ محطة ناصر ببنى سويف: اعطيت اشارات لسائق قطار البضائع ولم يخفض السرعة

Google+ Print
بالفيديو..ملاحظ محطة ناصر ببنى سويف: اعطيت اشارات لسائق قطار البضائع ولم يخفض السرعة بالفيديو..ملاحظ محطة ناصر ببنى سويف: اعطيت اشارات لسائق قطار البضائع ولم يخفض السرعة
أكد حليم رزق بيباوى ملاحظ بلوك محطة قطار ناصر شمال محافظة بنى سويف، اعطائة اشارات الدخول فى خط التخزين لسائق قطار البضائع إلا أنة لم يستجب وظل فى سرعتة العالية.

وأضاف ملاحظ البلوك لـ "اليوم السابع" أعطيت اشارات للصنافور وتم تغيير لون الاشارة إلى لون الدخول فى خط التخزين، إلا أنة فوجىء بسائق القطار يدخل خط التخزين دون تخفيض السرعة.

وأشار حليم رزق إلى أن سائق قطار البضائع من المؤكد عدم تشغيلة لجهاز خفض السرعة الأتوماتيك حين دخولة خط التخزين، متابعاً" سائق القطار هو المسئول عن الخسائر التى وقعت، وصخرة الحماية انقذت مدينة ناصر من كارثة محققة" .

ووكان قطار بضائع متجة إلى القاهرة انقلب عقب دخولة خط التخزينة عند محطة ناصر شمال بنى سويف، واصطدم بصخرة الحماية.

وقال شهود عيان لليوم السابع أنهم فوجىء باصطدام قطار بضائع بالصخرة الموجودة فى اخر خط التخزين بمحطة ناصر شمال المحافظة، وخروج عرباتة عن القضبان

وهرعت إلى مكان الحادث سيارات الاطفاء والاسعاف، للسيطرة على الموقف، وعادت مرة أخرى حركة القطارات فى الاتجاة القادم من القاهرة

وتفقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف موقع حادث انقلاب قطار بضائع عقب اصطدامة بصخرة الحماية على خط التخزين فى محطة ناصر شمال محافظة بنى سويف .

كما تفقد موقع الحادث اللواء محمود العشيرى مدير الأمن واللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب

بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات

بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات

بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟»

بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟»