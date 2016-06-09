"عمومية نساء مصر" توزع 250 كرتونة رمضان على مستحقى الإعانة فى الدقهلية

وزعت الجمعية العمومية لنساء مصر بمحافظة الدقهلية، مساء أمس، 250 شنطة رمضانية على عدد من مستحقى الرعاية بنطاق المحافظة.

وقالت رحاب رفعت منصور، أمين عام الجمعية بالمحافظة، إن الجمعية تقوم بتوزيع الشنط على الفقراء والمحتاجين بمختلف نطاق المحافظة، كنوع من الدعم للفقراء خلال شهر رمضان.

وأضافت، أنها تسعى إلى جمع فائض الملابس التى تكون بحالة جيدة من فاعلى الخير على مستوى المحافظة، تمهيدًا لغسلها وكيها وتعبئتها من جديد؛ لإدخال البهجة على نفوس المحتاجين خلال الشهر الكريم.

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