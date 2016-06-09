تأمين صحى الشرقية: تجديد عقود الجهات المتعاقدة مع الفرع وتحصيل الرسوم

أكد الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير التأمين الصحى بالشرقية فرع التأمين الصحى عقد اجتماع المجلس التنفيذى بقاعة المؤتمرات بفرع الشرقية، بحضور مديرى إدارات الشون الطبية والمالية وخدمة المواطنين والتموين الطبى والصيدليات، وأمانة الفرع والمعلومات والتوثيق والتفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية والمتابعة.

ومديرى منطقة الزقازيق وفاقوس وابوكبير والعاشر من رمضان، ومديرى مستشفيات المبرة بالزقازيق والعاشر من رمضان والأطباء مسئولى الطلاب بالمناطق، ومدير الشئون المالية والإدارية بمستشفى المبرة، ومدير الشئون المالية والإدارية بمستشفى العاشر من رمضان والشئون المالية والإدارية بالمناطق.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه من نتائج تكليفات الاجتماع السابق بتاريخ 11/5/2016 م بعد أن وجه الشكر لعيادة بلبيس، وخاصة الدكتور أشرف الزاهد ومدير العيادة وسامح السيد على ومسئول العلاقات العامة بالعيادة على مجهودهم الواضح فى لجنة الكبد وانتظام العمل بها وعدم وجود قوائم انتظار حيث يتم صرف العلاج للمريض فى نفس اليوم، ولا يوجد مشاكل لدى المرضى المترددين لصرف علاج السوفالدى داعيا جميع لجان الفيروسات الكبدية بالفرع أن تصل إلى مستوى لجنة بلبيس.

وأشار عبد الحفيظ أنه تم مناقشة إرسال الاحصائية الخاصة بصرف السوفالدى بلجان فرع الشرقية على النموذج المخصص لذلك، والمرسل من رئاسة الهيئة وذلك اسبوعياً حيث يتم إرسال الإحصائية من اللجان إلى الشئون الطبية بالفرع يوم الاثنين من كل أسبوع، ويتم تكليف كل من مدير الشئون الطبية ومسئول الكبد بالفرع بمتابعة ذلك وإرسال الاحصائية فى الوقت المحدد الدكتورة المشرف على لجان الكبد بالهيئة.

ونظرا لانتهاء السنة المالية فى 30/6/2016م وضرورة تجديد عقود الجهات المتعاقدة مع الفرع وتحصيل قيمة رسوم التجديد وخاصة مراكز الكلى المتعاقدة فقد تم تكليف مديرى المناطق بمراجعة عقود الجهات المتعاقدة مع الفرع كل طبقاً للتوزيع الجغرافى لكل منطقة، والالتزام بتحصيل قيمة رسوم التجديد بإيصال يورد بالخزينة ويتم تكليف الدكتور مدير الشئون الطبية بمتابعة ذلك والعرض علينا.

تم تكليف رئيس قسم شئون العاملين بالفرع بعمل تقرير مفصل للعرض علينا ببعض العاملين بإدارة منيا القمح (خمسة عاملين زيادة عن العمل)، لتكليفهم بالعمل فى أماكن الاحتياج كما تم مناقشة طرق تحصيل طوابع المتقدمين لمرحلة التعليم الأساسى ورياض الأطفال بوحدات الفرع حيث اتفق الجميع على طرق وإجراءات التحصيل وتوحيدها على مستوى الوحدات.

ولفت عبد الحفيظ أنه نظراً لاستهلاك أعداد طوابع بكميات كبيرة بالوحدات نظرا لتقدم اولياء امور الطلاب المتقدمين للمدارس وتسهيلا عليهم فقد تم الاتفاق على أن يتم تسليم الوحدات بالفرع احتياجاتهم من الطوابع والتنبيه على مندوب استلام الطوابع بعمل الاستعاضة عند الانتهاء من بيع 70 % من جملة الطوابع.

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