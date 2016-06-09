نائب يتقدم ببيان عاجل لوزير الإسكان حول انقطاع مياه الشرب فى كوم أمبو

تقدم أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير الإسكان بشأن انقطاع مياه الشرب ببعض المناطق فى كوم أمبو بمحافظة أسوان منذ ثلاثة أيام دون سبب واضح، ما أثار حفيظة المواطنين خاصة أننا فى شهر رمضان.

وأشار درويش، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن المواطنين لا يجدون مياه يشربوها، خاصة أن القرى المجاورة لهم التى يوجد بها مياه تبعد عنهم مسافات كبيرة، ما يجعل عملية نقل المياه صعبة على الكثير من المواطنين، موضحاً أنه تواصل مع عدد من المسئولين بشان هذه المشكلة، ولكن لم يسمع ما يشفى صدره، قائلا" كلام المسئولين ملوش أول من أخر".

- محافظ أسوان يحيل واقعة غلق محابس المياه بكوم أمبو للتحقيق‎

>