إصابة 4 أشخاص بمادة كاوية فى مشاجرة بين جيران بمنوف

شهدت قرية "تيتة" مركز منوف، مساء أمس الأربعاء، مشاجرة بين عائلتين، بسبب مكان وقوف"تروسيكل"، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من بينهم سيدة.

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم مركز منوف بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب بناء درجة سلم فى وضع مخالف بالشارع أمام مدخل أحد المنازل، والتى تسببت فى خلاف على مكان وقوف"تروسيكل" خاص بعائلة أخرى، الأمر الذى دعى إلى إطلاق بعض الأعيرة النارية من قبل بعض الأشخاص، والتعدى على " سمير.ح" بعصا حديدية على الرأس و إلقاء مادة كاوية "مية نار"على ابنه وإبنته وخطيبها، مما تسبب لهم بتشوهات وحروق جلدية، فتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 7247 جنح لسنة 2016، وجار العرض على النيابة المختصة.

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