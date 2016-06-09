ملاحظ محطة ناصر ببنى سويف: اعطيت اشارات لسائق قطار البضائع ولم يخفض السرعة

أكد حليم رزق بيباوى ملاحظ بلوك محطة قطار ناصر شمال محافظة بنى سويف، اعطائة اشارات الدخول فى خط التخزين لسائق قطار البضائع إلا أنة لم يستجب وظل فى سرعتة العالية.

وأضاف ملاحظ البلوك لـ "اليوم السابع" أعطيت اشارات للصنافور وتم تغيير لون الاشارة إلى لون الدخول فى خط التخزين، إلا أنة فوجىء بسائق القطار يدخل خط التخزين دون تخفيض السرعة.

وأشار حليم رزق إلى أن سائق قطار البضائع من المؤكد عدم تشغيلة لجهاز خفض السرعة الأتوماتيك حين دخولة خط التخزين، متابعاً" سائق القطار هو المسئول عن الخسائر التى وقعت، وصخرة الحماية انقذت مدينة ناصر من كارثة محققة" .

ووكان قطار بضائع متجة إلى القاهرة انقلب عقب دخولة خط التخزينة عند محطة ناصر شمال بنى سويف، واصطدم بصخرة الحماية.

وقال شهود عيان لليوم السابع أنهم فوجىء باصطدام قطار بضائع بالصخرة الموجودة فى اخر خط التخزين بمحطة ناصر شمال المحافظة، وخروج عرباتة عن القضبان

وهرعت إلى مكان الحادث سيارات الاطفاء والاسعاف، للسيطرة على الموقف، وعادت مرة أخرى حركة القطارات فى الاتجاة القادم من القاهرة

وتفقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف موقع حادث انقلاب قطار بضائع عقب اصطدامة بصخرة الحماية على خط التخزين فى محطة ناصر شمال محافظة بنى سويف .

كما تفقد موقع الحادث اللواء محمود العشيرى مدير الأمن واللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية .

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