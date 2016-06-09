6 خطوات بسيطة تساعد على حل مشكلات الدورة الدموية.. منها الرقص

قد يعانى بعض الأشخاص من مشاكل متعلقة بالدورة الدموية، نتيجة للعديد من العوامل منها العادات غير الصحية. ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"، فإن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الدورة الدموية، ويكون ذلك نتيجة لتناول بعض الأطعمة غير الصحية، ويمكن أن يكون السبب فى بعض الحالات عادات غير صحية، مما يؤدى إلى ضعف أو إعاقة الدورة الدموية.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير خطوات بسيطة لتعزيز الدورة الدموية وتتضمن الآتى:

>1- ممارسة تمارين التنفس البسيطة واليوجا: تعمل على تعزيز الدورة الدموية فى الجسم كله، كما أن الانحناء قليلا بالجسم إلى الأمام والتنفس سيكون أكثر عمقا.

>2- المشى لمدة نصف ساعة يوميا بانتظام على الأقل: فهذا يساعد فى تقليل خطر المعاناة فى العديد من مشاكل الدورة الدموية.

>3- رفع الأثقال: فإذا كنت تستطيع رفع الأثقال فهى فمن أفضل ما يمكن القيام به لتعزيز الدورة الدموية الخاصة بك.

>4- إذا كنت تكره الذهاب إلى الصالة الرياضية، فمن الممكن ممارسة بعض تمارين التمدد فى المنزل، فسوف تجعل جسمك مرنا وتعزز الدورة الدموية.

>5- ممارسة تمارين الضغط: فهى وسيلة رائعة لضخ الدم إلى الصدر.

>6- الرقص لفترة والاستماع إلى أغنية مفضلة تعزز المزاج والدورة الدموية.

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