أوقاف الاسكندرية تضبط قياديا سلفيا يؤم المصلين بدون تصريح رغم إنذاره

شهدت الإسكندرية، أمس، واقعة تُعد الأولى من نوعها فى تاريخ الأوقاف بالإسكندرية، لقيامها باستخدام الضبطية القضائية ضد القيادى السلفى أحمد حطيبة لتهجم اتباعه على إمام الأوقاف بمسجد نور الإسلام وتقدمه لإمامة المصلين بالمخالفة للقانون وإنذاره خلال الـ 24 ساعة الماضية بعدم السماح له بإمامة المصلين لعدم اعتماده من الأوقاف وحصوله على تصريح .

ويستمر الصراع بين مديرية الأوقاف بالإسكندرية والدعوة السلفية خلال شهر رمضان المبارك والتصارع على من يتقدم فى إمامة المصلين، خاصة بعد قيام الأوقاف بضم أكثر من 200 مسجد وزاوية تابعين للسلفية خلال الشهور الأخيرة، ومنهم مسجد نور الإسلام أكبر معاقل الدعوة السلفية والذى يقع تحت إشراف أحمد حطيبة القيادى السلفى، وتم تحرير محضر رقم 4365 جنح رمل أول من قبل الشيخ ماهر عبدالجواد مدير أوقاف الرمل بالإسكندرية.

البداية كانت عقب قيام أتباع القيادى السلفى بالتهجم على إمام مسجد نور الإسلام بمنطقة باكوس ومطالبته بعدم إمامه المصلين وبعد رفضه، قامووا باستدعاء القيادى السلفى وتقديمه فى صلاة العشاء ومن ثم التراويح والخطبة.

وقال مصدر بمديرية الأوقاف بالإسكندرية لـ"اليوم السابع" إن أتباع أحمد حطيبة هددوا إمام المسجد ومطالبته بالانسحاب من إمامة المصليين حتى يتمكن إمامهم من الصلاة فى المسجد وبموجبه تم إبلاغ قيادات الأوقاف وتم تحرير محضر بالواقعة بموجب الضبطية القضائية التى يحملها مدير إدارة الأوقاف الشيخ ماهر عبدالجواد.

وأضاف المصدر أن القيادات الأمنية تلاحق أحمد حطيبة حالياً للقبض عليه لمخالفته للقانون ، وهو أول إجراء قانونى تم استخدامه بمديرية الأوقاف خلال شهر رمضان خاصة انه تم انذار السلفيين خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد مخالفة القانون.

يذكر أن مسجد نور الإسلام بمنطقة باكوس هو أكبر مساجد الدعوة السلفية بالإسكندرية وقامت مديرية الأوقاف بضمه لمساجدها ليقع تحت الإشراف الكامل للأوقاف خلال الفترة الحالية، بينما ترفض الدعوة السلفية هذه الإجراءات المشددة وتحاول اختراق القانون بكافة السبل.

وكانت قد أرسلت مديرية الأوقاف بالإسكندرية إنذاراً للشيخ أحمد حطيبة، الداعية السلفى لقيامه بإمامة المصلين فى اليوم الأول من صلاة التراويح بمسجد دنا ،وشددت " الأوقاف "اجراءتها وألغت تصريح لخطيب المكافأه الذى تواطىء وسمح للسلفى بالصلاة فى مسجد للأوقاف بدون تصريح والإبلاغ عنه .

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالناصر نسيم، أن الأوقاف ليست فى خصومة مع أحد بينما فى خصومة مع من يخالف القوانين ويصعد المنبر بدون تصريح أو يكون مؤهلاً لذلك طبقا لشروط الأوقاف.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأوقاف ستلاحق المخالفين حتى تتخلص مساجد الإسكندرية من الأفكار المتطرفة التى انتشرت فى عقول الشباب فى السنوات الأخيرة وسببت أزمة كبرى فى المجتمع وذلك بهدف نشر الإسلام الوسطى المعتدل الذى حس عليه سنه رسول الله والبعد عن التطرف.

يذكر أنه منذ الساعات الأولى من شهر رمضان شهدت مساجد الدعوة السلفية توتر كبير بعد وضع يد الأوقاف عليها ومنع قيادات الدعوة السلفية من إمامة المصلين لعدم اعتمادهم من الأوقاف وأهليتهم لصعودهم المنبر وتشديد الإجراءات من قبل مديرية الأوقاف بالإسكندرية من نشر قياداتها فى معاقل الدعوة السلفية لإمامة المصلين بأنفسهم حتى لا يستولى عليها أهل الشر.

"أوقاف الإسكندرية" تقرر إقامة صلاة التهجد بداية شهر رمضان بالقائد إبراهيم