طلاب الثانوية العامة يمتحنون فى التربية الوطنية والإحصاء والإنجليزى اليوم

يؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة نظام حديث، امتحان مادتى التربية الوطنية والإحصاء، وتعد مادتى التربية الوطنية والإحصاء مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، كما يختبر طلاب النظام القديم فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل رياضيات "2".

ويختبر فى التربية الوطنية ما يقرب من 550 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة نظام حديث فى ما يقرب من 1560 لجنة على مستوى الجمهورية.

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