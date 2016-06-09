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كاميرات لمراقبة الحركة بسبب غلق منزل المحور باتجاه طريق إسكندرية الصحراوى

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كاميرات لمراقبة الحركة بسبب غلق منزل المحور باتجاه طريق إسكندرية الصحراوى كاميرات لمراقبة الحركة بسبب غلق منزل المحور باتجاه طريق إسكندرية الصحراوى
عززت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير، من انتشار الخدمات المرورية بعد إغلاق منزل محور 26 يوليو المؤدى لطريق إسكندرية الصحراوى لمدة 45 يوما، بسبب أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق كما يتم مراقبة الحركة المرورية بمحيط الأعمال بواسطة كاميرات المراقبة لمنع أى تكدسات مرورية بطريق إسكندرية الصحراوى و تخفيف الأحمال عن المنزل الفرعى الذى تم تخصيصه بالمكان لحين انتهاء الأعمال.

وأكد مصدر أمنى، على اٍستمرار أعمال غلق منزل المحور مع إجراء تحويلات مرورية بالمكان لحين انتهاء الأعمال، و هى للقادم من ميدان لبنان اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى والقرية الذكية والمنطقة الصناعية على طريق تم استحداثه بصفة مؤقتة بعرض 16 مترا وبطول 2 كيلو متر يمر داخل أرض شركة مكة للاستثمار العقارى، ثم العودة مرة أخرى إلى طريق إسكندرية الصحراوى عن طريق مخرج المنصورية، لحين الانتهاء من الأعمال.


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