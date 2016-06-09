ميناء دمياط يستقبل ٤٩ ألف طن ذرة اليوم

قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، فى تصريحات صحفية أن الميناء استقبل اليوم 3 سفن حاويات، وسفن بضائع عامة ، بينما غادر الميناء 6 سفن حاويات و2 سفينة بضائع عامة.

كما استقبل الميناء السفينة ( MAROULIOS ) محملة بـ ( 49280 ) طن ذرة ، وبذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، باللإضافة إلى 35 سفينة بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار اتمام اجراءات الدخول.

و فى السياق نفسة أضاف الشيطى ان رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء يبلغ اليوم 24159 طن قمح .

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