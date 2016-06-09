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ميناء دمياط يستقبل ٤٩ ألف طن ذرة اليوم

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ميناء دمياط يستقبل ٤٩ ألف طن ذرة اليوم ميناء دمياط يستقبل ٤٩ ألف طن ذرة اليوم
قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، فى تصريحات صحفية أن الميناء استقبل اليوم 3 سفن حاويات، وسفن بضائع عامة ، بينما غادر الميناء 6 سفن حاويات و2 سفينة بضائع عامة.

كما استقبل الميناء السفينة ( MAROULIOS ) محملة بـ ( 49280 ) طن ذرة ، وبذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، باللإضافة إلى 35 سفينة بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار اتمام اجراءات الدخول.

و فى السياق نفسة أضاف الشيطى ان رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء يبلغ اليوم 24159 طن قمح .

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