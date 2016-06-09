حكايات في الزمالك - ' أبو الأشبال ' يروي لـ في الجول: عندما صفعت شيكابالا أمام مدربه

"شيكابالا كان معروف في قطاع الناشئين بالزمالك بالعصبية الزائدة" هكذا بدأ أحمد مصطفى نجم القلعة البيضاء في الستينات ورئيس قطاع الناشئين لفترات طويلة.

وشهد أحمد مصطفى الملقب بـ"أبو الأشبال" نشأة العديد من أجيال الزمالك في العقدين الأخيرين خاصة أنه جاور الراحل نبيل نصير في العمل بقطاع الناشئين.

"حكايات في الجول" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com عن نشأة الناشئين في الأهلي والزمالك والذين أصبحوا نجوما الآن.

ويتحدث أحمد مصطفى لـFilGoal.com عن محمود عبد الرازق "شيكابالا".. وما يلي على لسانه:

"شيكابالا كان معروف عنه في قطاع الناشئين بالعصبية الزائدة، لكن في حدود معي أنا ونبيل نصير لأننا أكثر أشخاص احتضنوه في حياته".

"ظروف شيكابالا العائلية في بداية حياته كانت تجعله يشعر بالضغط الشديد ويتعامل بشكل عصبي دائما".

"وفي إحدى المرات في تدريبات الناشئين تعدى على مدربه بحديث غير لائق.. ووصل إليّ الأمر وتوجهت له في التدريب وصفعته على وجهه بـ(الأقلام) أمام المدرب".

"تصرفي كان عنيفا لكنه التزم منذ حينها وأصبح يخشاني أنا ونبيل نصير".

"شيكابالا لاعب موهوب ويحتاج لمعاملة خاصة جدا لكي يعود إلى مستواه.. اعتاد أن يعامل بشكل خاص من صغره ولهذا لابد أن يستمر معاملته من الناحية النفسية".

"ما وصل إليه هو أنه لم يجد من يقف بجانبه، وبعدما نضج اجتمع مع أصدقاء سوء كانوا سببا في ابتعاده عن تركيزه وفرّط في فرصة ليكون الأفضل في إفريقيا".

"شيكابالا أمامه مزيد من الوقت في الملاعب يستطيع أن يعيد نفسه ولياقته وقوته وينظر إلى عصام الحضري الذي وصل لعامه الـ43 لكن لديه حافز قوي".

"أشفق على شيكابالا لأنه (طيب وغلبان) ولم يكن يعلم أن هذا مصير تصرفاته وقراراته خاصة مع احترافه الذي دمر مسيرته المتبقية في الملاعب".