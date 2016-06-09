نتنياهو: الهجوم الذى نفذه فلسطينيان فى تل أبيب "جريمة قتل بدم بارد"

تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو موقع الهجوم الذى نفذه مسلحان فلسطينيان وأودى بحياة أربعة أشخاص فى وسط تل أبيب ووصفه بأنه "جريمة قتل بدم بارد".

وتحدث نتنياهو إلى الصحفيين فى وقت مبكر اليوم الخميس بعد اجتماع مع وزراء بارزين ورؤساء الأجهزة الأمنية فى مقر وزارة الدفاع بالقرب من موقع الهجوم فى منطقة تجارية وترفيهية شهيرة.

وقال "أجرينا مناقشة بشأن سلسلة الاجراءات الهجومية والدفاعية التى سننفذها للتصدى للظاهرة الخطيرة لإطلاقات النار. إنها بالتأكيد تشكل تحديا لنا لكننا سنقدم ردا."

وفى الهجوم الذى شن مساء الأربعاء قتل مسلحان فلسطينيان أربعة اشخاص على الأقل وأصابوا ستة آخرين. واعتقلت الشرطة المسلحين اللذين قالت إنهما ينتميان لقرية مجاورة لمدينة الخليل بالضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل وإن أحدهما مصاب.

وفى واشنطن أدانت وزارة الخارجية الامريكية الهجوم "بأقوى العبارات الممكنة" قائلة فى بيان "هذه الهجمات الجبانة ضد المدنيين الابرياء لا يمكن تبريرها مطلقا."

وعلى مدى الشهور الستة الماضية قتل مهاجمون فلسطينيون 31 إسرائيليا وأمريكيين إثنين بينما قتلت القوات الإسرائيلية 196 فلسطينيا على الأقل بينهم 134 تقول إسرائيل إنهم نفذوا هجمات فيما قتل الآخرون فى اشتباكات واحتجاجات.

>