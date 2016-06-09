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«التحول الوطني 2020» يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

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«التحول الوطني 2020» يعزز الشراكة مع القطاع الخاص «التحول الوطني 2020» يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

أكدت رؤية المملكة 2030 على أهمية إحداث حراك اقتصادي؛ وذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص؛ وتلبية احتياجات المواطنين باستخدام وسائل معاصرة وتنفيذ مشروعات نوعية. وطرح وزراء الاقتصاد، والصحة، والإسكان، والتعليم، مبادراتهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية 2030.

رفع نسبة تملك المساكن إلى 52% والإعلان عن رسوم الأراضي البيضاء خلال أسبوعين

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه أن وزارته عازمة على تخفيض نسبة المشروعات المتعثرة من 30% إلى 10%، كما أنها قدمت 20 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال.

20 مبادرة لتحفيز الاقتصاد وخفض نسبة المشروعات المتعثرة إلى 10%

بدوره شدد وزير الصحة د.توفيق الربيعة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الصحة، وعلى ضرورة توفير بيئة متميزة محفزة للعاملين في القطاع الصحي، مع السعي المتواصل لتدريبهم وتأهيلهم، فضلاً عن إعادة هيكلة الوزارة التي عرضت 18 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تتجاوز 23 مليار ريال.

إعادة هيكلة وزارة الصحة وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي

من جانبه، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن الهدف الذي وضعته الوزارة هو تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52%، وأن يكون قطاع العقار جاذبًا لجميع من يعمل به على الرغم من التغيّرات في تنظيم القطاع العقاري، وقطاع التمويل العقاري، وضعف البيانات. وأشار الوزير في المؤتمر إلى اكتمال جميع الدراست المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء وسيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين. وقال الوزير أن برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري وسيكون من شأنه توفير سيولة سريعة للانتهاء من قائمة الانتظار في صندوق التنمية العقارية. وبيّن أن برنامج التحول الوطني جعل الوزارة تتغير تتخلى عن دورها السابق بصفتها مخططاً ومطوراً ومنفذاً، لتصبح منظِّمة ومحفزة ومراقبة للسوق. قائلاً أن وزارته ستعمل على توفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل مناسب. ولدى الوزارة 21 مبادرة في برنامج التحول الوطني 2020 تتجاوز قيمتها 59 مليار ريال.

التخلص من المدارس المستأجرة وتطوير مهارات المعلمين ودعم التعليم الأهلي

إلى ذلك قال وزير التعليم د.أحمد العيسى أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في السعي للتوسع في برامج رياض الأطفال والحضانات، وتعليم الكبار، والتربية الخاصة، وتحسين فرص استقطاب المعلمين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب وقدرتهم على التكيف على سوق العمل ومتطلباته، والتخلص من المدارس المستأجرة خلال فترة برنامج التحول الوطني 2020، ودعم الاستثمار في التعليم الأهلي. قائلاً إن وزارته قدمت 36 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بميزانية تقدر بأكثر من 24 مليار ريال.

الوزراء خلال المؤتمر الصحافي (واس)

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