القتل حداً لـ «ساعي بريد القاعدة» المتسبب في مقتل والده

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل (حد الحرابة) على أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، والذي تَسَبّب في مقتل والده، وجنّد 13 إرهابياً، وكان معروفاً باسم "ساعي بريد القاعدة".

وكان المدان قد نقضت المحكمة العليا حكماً بالقتل تعزيراً بحقه في وقت سابق، وطالبت بإعادة محاكمته مجدداً، حيث تمكّن من تجنيد 13 إرهابياً، فضلاً عن دعمه للتنظيم الإرهابي مالياً ومعنوياً، كما تَسَبّب في مقتل والده. واقتنع المدعي العام بالحكم، فيما اعترض المدعى عليه على الحكم وطالب بتقديم لائحة اعتراضية.

ودين المدعى عليه باعتناقه المنهج التكفيري، وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم، والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم، ودعمه للتنظيم بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضائه، حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق، ودعم التنظيم من ناحية تأمين المأوى لأعضائه، وذلك من خلال إيواء الهالك فيصل الدخيل وخليته في منزله ومنزل والده.

كما استضاف قادة التنظيم الإرهابي الهالكين (عبدالعزيز المقرن، فيصل الدخيل، عبدالله الرشود)، وترتيب اللقاءات بينهم وبين أفراد من التنظيم في منزله، وقام بإيواء مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي مختصة بأعمال التزوير في منزله لمدة يومين، وتستر على الهالك فهد الجوير عند إيوائه خالد الحاج مدة شهر في منزله.

كذلك تكليفه عبدالله الصغير باستئجار شقة سكنية للهالك فيصل الدخيل، وتكليفه أحد المتهمين باستئجار استراحة تقع بحي السلي تكون مقر لأعضاء الخلية التابعة لفيصل الدخيل، وطلبه من أحد المطلوبين استضافة أفراد خلية الهالك فيصل الدخيل، إضافة إلى طلبه من فهد الجوير استضافة مجموعة من أعضاء التنظيم.

ومن التهم الأخرى، دعم التنظيم الإرهابي من ناحية العنصر البشري من خلال تجنيد عدد من الأشخاص لانضمامهم لخلية الهالك فيصل الدخيل، وتجنيده أحد المطلوبين لاستضافة أعضاء التنظيم ولتجهيز إحدى السيارات بالمتفجرات داخل منزله، وتجنيد أحد المطلوبين للعمل لصالح التنظيم.

وشارك في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله من خلال قيامه بدلالة الهالك فيصل الدخيل على منزله وذهابه برفقته لمنزل الضابط للتأكد من موقعه. وشارك أيضاً في عملية استهداف أحد ضباط المباحث العامة بتفجير سيارته، وكذلك المشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة بجريمة تزوير محررات رسمية، ومساعدته عدداً من أعضاء التنظيم في التخفي عن رجال الأمن، واستعداده للقتال بجانب التنظيم من ناحية تدربه على يد أحد الأعضاء (بندر الدخيل) أثناء استضافته في منزله.