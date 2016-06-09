«إنتربول الأردن» يطيح بثلاثة مطلوبين للمملكة في قضايا اختلاس

سلمت إدارة الشرطة العربية والدولية إنتربول عمّان في الأردن ثلاث مطلوبين للمملكة متورطين في قضايا اختلاس وتزوير وخيانة للأمانة تتجاوز 30 مليون ريال.

وذكر المركز الإعلامي الأمني بمديرية الأمن العام في دولة الأردن أمس الأربعاء أن انتربول عمّان ضبط مطلوباً أصدر شيكين بدون رصيد بقيمة 3،840،000 ريال.

وأضاف أن الانتربول قبض كذلك على شخصين آخرين مطلوبين للمملكة صادر بحقهم نشرة دولية حمراء أو إذاعة، وتم تحويلهم للسلطات القضائية للنظر في تسليمهم.

وأوضح المركز أن المطلوب الأول متهم بالتزوير والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والثاني مطلوب عن تهمة خيانة الأمانة والتزوير وبقيمة 26،457،764 مليون ريال.