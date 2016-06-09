«التخطيط» تسعى لخفض نسبة المشروعات المتعثرة إلى 10%

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، أن وزارته قدمت 20 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال.

وأشار إلى أن الجديد في البرنامج الوطني بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط هو أن المواطن يستطيع أن يتابع خطوات تنفيذ مبادرات القطاعات الحكومية، لافتا إلى أن برنامج التحول الوطني في عامه الأول يرتكز على تحديد الأهداف الاستراتيجية التنموية لكل وزارة، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، والمستهدفات التي تطمح الوزارة إلى تحقيقها عام 2020 بشكل تفصيلي خلال الأعوام المقبلة، مع تحديد الكلفة التقديرية وأدوات الوصول لها.

فقيه: المواطن سيستطيع متابعة خطوات تنفيذ مبادرات القطاعات الحكومية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بخطة التحول الوطني 2020، والذي شارك فيه وزراء الاقتصاد والتخطيط، والصحة، والإسكان، والتعليم، حيث طرحوا مبادرات وزاراتهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالإضافة إلى ما سيتمخض عن هذه المبادرات من مشروعات تنموية تصب في صالح خدمة الوطن والمواطن، وفق جدول تنفيذي يتسم بالشفافية.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ليست معنية بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين لكن لديها أهداف متعلقة بمنظومة التخطيط، ومنظومة الدعم بالاقتصاد الكلي للبلاد، مشيراً إلى أن من ضمن مؤشرات قياس الأداء التي تهدف إليها الوزارة تخفيض نسبة المشروعات المتعثرة من 30 في المئة إلى 10 في المئة، وستكون هناك متابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمعرفة مستوى الأداء.

وبين أن ما يميز البرنامج هو اعتماده على ممكنات رئيسة تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل من خلال الشفافية، والمؤسساتية، والدعم التخصصي، لدفع هذا البرنامج وتأسيس مراكز إضافية لدعم صناعة برامج اتخاذ القرار، ومتابعتها سواء من خلال المركز الوطني لقياس أداء متابعة الأجهزة، أو من الأجهزة الأخرى المساندة.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، إن برنامج التحول الوطني 2020 جاء استكمالاً للحراك الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، منوهاً في ذلك الصدد بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإطلاق هذا البرنامج الوطني الطموح.

د. عادل فقيه