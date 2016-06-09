«الصحة» تقدم 18 مبادرة ضمن «التحول الوطني» بـ23 مليار ريال

د. توفيق الربيعة

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن وزارة الصحة قدمت 18 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر أكثر من 23 مليار ريال، مشيراً إلى أن أبرز البرامج التي ستقدمها وزارة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني هو إيجاد ملف صحي لكل مواطن، ومقيم يحوي جميع الخدمات التي قدمت لهم في المستشفيات.

وأكد أن برنامج التحول الوطني أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030م، مشيراً إلى أنه وفي حال تحقيقها سيكون لدينا اقتصاد متين وقوي تتعزّز فيه رفاهية المواطن وفقا لما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

د. الربيعة: سنرتقي بالخدمة الصحية لتحقيق رؤية المواطن بتوفير رعاية راقية تفي بمتطلباته

وأوضح أن برنامج التحول الوطني 2020 يضم عددًا من المبادرات تقدمت بها كل وزارة، وتشتمل كل مبادرة على خطط واضحة لتنفيذها وفق عمل مؤسسي وديناميكي لتحقيق الأهداف العامة لرؤية المملكة 2030، في وقت يشهد فيه العالم سرعة منظمة في اتخاذ القرار وإعادة هيكلة الأجهزة لمواكبة المتغيرات في إطار عمل مستمر يقوم على أهداف واضحة، يعتمد على ربط التخطيط بالتنفيذ بخلاف ما كان عليه في السابق حيث كان التخطيط منفصلا عن التنفيذ.

وأردف: "أن قطاع الصحة من القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن ونطمح بأن نرتقي في الخدمة الصحية لتحقيق رؤية المواطن بتوفير خدمة صحية راقية تفي بمتطلباته، ونرتقي بالخدمات الصحية في المملكة إلى مستويات عالمية بسرعة جيدة ومستوى عال وكفاءة متقدمة".

وأكد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الصحة في المملكة بوصفه جزءًا من الحراك التنموي، وجزءًا من رؤية المملكة 2030، مشدداً على أهمية توفير بيئة متميزة محفزة للعاملين في القطاع الصحي، والسعي لتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع الطموحات التي تسعى إليها وزارة الصحة، فضلا عن إعادة هيكلة الصحة، وكيف تعمل من مزود للخدمة ومنظم إلى منظم.