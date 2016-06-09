59 ملياراً ميزانية مبادرات «الإسكان».. ولائحة رسوم الأراضي بعد أسبوعين

ماجد الحقيل

أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن إصدار لائحة رسوم الأراضي البيضاء سيكون بعد أسبوعين، والتي كان مقرراً إصدارها يوم أمس، مشيراً إلى أن وزارته ستصدر صكوكاً لصندوق التنمية العقاري بنهاية عام 2017م والذي يبلغ رأس ماله 190 مليار ريال.

ولفت إلى أن الوزارة قدمت لبرنامج التحول الوطني 21 مبادرة اعتمدت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهناك ثماني مبادرات أخرى لا تزال تحت القياس، وينتظر اعتمادها، مشيراً إلى أن ميزانية مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تقدر بأكثر من 59 مليار ريال.

الحقيل: مبادرات الوزارة تستهدف رفع نسبة تملّك المواطنين

وقال إن رؤية المملكة 2030، رؤية طموحة بدأت من المجتمع وتنتهي إليه، والعنصر الأساسي فيها بناء مجتمع قوي ومتين يُبنى على الاهتمام بالأسرة من خلال برامج الصحة، والتعليم، والإسكان، ومن هنا كان اهتمام وزارة الإسكان بتوفير برامج ومسارات تملّك تدخل فيها مجالات التمويل، والادخار، والعرض، بحيث تستطيع مواكبة تحقيق هذه الرؤية.

وأشار إلى أن الهدف المهم الذي وضعته وزارة الإسكان مساعدة المواطن في تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52 في المئة، وأن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعاً جاذباً لجميع من يعمل به على الرغم من التحديات التي تواجهه، مبيناً أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تغيّرات في تنظيم القطاع العقاري، وقطاع التمويل العقاري، وضعف البيانات.

وأكد أن فجوة البيانات وضعفها تسببت في حدوث فجوة في السوق، وبروز أربعة تحديات هي أبرزها محدودية التنوع في الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وصعوبة إيجاد تمويل لمعظم شرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي المباشر وعدم استغلاله بشكل فاعل.

وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني جعل وزارة الإسكان تتغير من محور إلى محور آخر، حيث كانت في السابق تعمل على مخطط ومطور ومنفذ، ولكن البرنامج وفق رؤية المملكة 2030، تطلب من الوزارة أن تكون منظمة ومحفزة ومراقبة للسوق، إضافة إلى إيجاد رؤية لها تقوم على تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، ورسالة واضحة تنظر إلى تحفيز القطاع الخاص والعام، وإيجاد الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطوات التي يتطلبها برنامج التحول، بناءً على مرتكزين هو دعم العرض، وتمكين الطلب، إضافة إلى ثلاث ممكنات، وهي إنشاء بحوث ودراسات، واتصال توعوي للسوق، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة الموارد من خلال بالتمويل والاستثمار لهذا القطاع.

وأضاف أن وزارة الإسكان وضعت لنفسها ضمن إطار برنامج التحول الوطني أهدافًا استراتيجية أبرزها، تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهماته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل مناسب.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت في إيجاد مبادرات تلبي هذا الجانب لرفع القدرة الائتمانية للمواطن، وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار، ويمر بتمكين الدفعة المقدمة، وبرامج تمويل منخفضة التكاليف بما يوازي هدف الوزارة الذي يركز على تحفيز المعروض العقاري بإيجاد منتجات سكانية مناسبة للجميع.