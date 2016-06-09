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كوبا أمريكا بالفيديو – البرازيل تضرب هايتي بهدفين في 6 دقائق

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كوبا أمريكا بالفيديو – البرازيل تضرب هايتي بهدفين في 6 دقائق كوبا أمريكا بالفيديو – البرازيل تضرب هايتي بهدفين في 6 دقائق

ضرب منتخب البرازيل منافسه هايتي بهدفين في ست دقائق في المباراة التي تجمع بينهما صباح يوم الخميس في ثاني جولات كوبا أمريكا.

ويواجه منتخب البرازيل منافسه هايتي لحساب المجموعة الثانية وسجل فيليبي كوتينيو كوتينيو الهدف الأول من تسديدة رائعة في الدقيقة 14. (شاهد الهدف)

وفي الدقيقة 29 أرسل داني ألفيش عرضية من الناحية اليمنى قابلها جوناس الذي مررها لكوتينيو وسدد الكرة في الشباك بسهولة.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 400 في تاريخ البرازيل في تاريخ مشاركتها بكوبا أمريكا.

وفي الدقيقة 36 أرسل ألفيش عرضية مجددا قابلها ريناتو أوجوستو برأسية قوية في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

شاهد الهدف الثاني

شاهد الهدف الثالث

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فيديو اليوم السابع

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