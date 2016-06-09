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بالفيديو.. حنان الخضر في أول ظهور لها في "سمرقند"

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الأربعاء 08-06-2016 20:37

نشرت الإعلامية المغربية مريم سعيد، من مسلسل "سمرقند" والذي تشارك فيه مواطنتها خريجة"ستار أكاديمي" المغربية حنان الخضر عن دور تمثيلي غنائي تحت إسم "زمردة".

وكتبت مريم تعليقاً على الفيديو"مبروك هذا النجاح استمتعت بمشاهدة المسلسل الرائع".

وقابل تهنئة مريم سعيد لحنان على العمل الجديد، شكر محبي وجمهور حنان لخضر لمريم على مشاركتها متمنين لها التوفيق والنجاح في بداية مسيرتها.


 

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