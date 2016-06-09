دنيا باطمة بلباس الطلاب
الأربعاء 08-06-2016 20:50
شاركت الفنانة المغربية دنيا باطمة مع محبيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام" صوراً لها من حفل تخرج طلبة مدرسة بالبحرين .
وظهرت دنيا في الصور وهي ترتدي ملابس التخرج، وكتبت تعليقاً على الصور: "أنا تخرجت باركولي".
يذكر أن دنيا أحيت حفل تخرج طلبة مدرسة "المعارف"، قبل أن تقرر ممازحة جمهورها بارتداء لباس التخرج.
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