دنيا باطمة بلباس الطلاب

شاركت الفنانة المغربية دنيا باطمة مع محبيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام" صوراً لها من حفل تخرج طلبة مدرسة بالبحرين .

وظهرت دنيا في الصور وهي ترتدي ملابس التخرج، وكتبت تعليقاً على الصور: "أنا تخرجت باركولي".

يذكر أن دنيا أحيت حفل تخرج طلبة مدرسة "المعارف"، قبل أن تقرر ممازحة جمهورها بارتداء لباس التخرج.

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