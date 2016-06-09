الفنانات الغائبات عدن من باب البطولة الثانية في دراما رمضان

تشهد الدراما الرمضانية هذا العام عودة فنانات اعتاد الجمهور عليهن في أدوار البطولة المطلقة لكن هذا العام يعدن من باب البطولات الثانية.

فالفنانة القديرة ميرفت أمين تعود هذا العام في مسلسل"رأس الغول"مع الفنان محمود عبد العزيز الذي سبق وشاركته منذ 27 عام في فيلم"الدنيا على جناح يمامة"وكان الفيلم بطولة مشتركة بينهما.*

مسلسل "رأس الغول" يشارك في بطولته أيضا كل من مي كساب ولقاء الخميسي والمسلسل عن قصة من تأليف وائل حمدي وشريف بدر ومن إخراج أحمد سمير فرج ويعرض على قناة "النهار".

تعود كذلك الفنانة القديرة صفية العمري كواحدة من ضمن بطلات الجزء السادس من مسلسل"ليالي الحلمية"وتجسد من خلال شخصية نازك السلحدار هانم ويعد هذا العمل بمثابة العودة لصفية بعد غياب سبعة سنوات منذ أن شاركت في مسلسل"الرجل والطريق".

الجزء السادس من "ليالي الحلمية"يشارك في بطولته هشام سليم وإلهام شاهين ودره وحنان شوقي والقصة من تأليف كل من عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر"وإخراج مجدي أبو عميرة.

وتعود لمواصلها مشوارها مع النجم عادل إمام الفنانة لبلبة التي تقدم هذا العام مسلسلها مع الزعيم"مأمون وشركاه"وتجسد لبلبة شخصية زوجة مأمون التي تعاني من البخل الشديد له.

يذكر أن لبلبة سبق وقدمت مع عادل إمام 13 فيلماً خلال ما يقارب 40 عاماً،

ومن خلال مسلسل"كلمة سر"تعود الفنانة ليلى طاهر للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات طويلة حيث كان أخر مسلسل لها هو "وادي الملوك"عام 2011 وتجسد ليلى في المسلسل شخصية والدة هشام سليم وزوجة حسن يوسف.

وبعد غياب ستة سنوات عن الشاشة الصغيرة تعود الفنانة فردوس عبد الحميد من خلال مسلسل"الأسطورة"مع الفنان محمد رمضان وإخراج محمد سامي.

أخيرا تشهد الدراما الرمضانية عودة الفنانة سماح أنور بعد غياب حوالي ثلاثة سنوات بعد أن سبق وشاركت في مسلسل"نظرية الجوافة"مع الهام شاهين حيث تشارك في مسلسل"الخانكة"مع الفنانة غادة عبد الرازق والمخرج محمد جمعة.

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