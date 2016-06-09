أفنان فؤاد: هذا رأيي بمسلسل "شد بلد"

عبرت الفنانة أفنان فؤاد عن سعادتها بالتعامل مع المخرج عبدالخالق الغانم في المسلسل الرمضاني "شد بلد" الذي يعرض حالياً على شاشة روتانا خليجية، مبينة أن هذا العمل هو الثالث لها مع المخرج المتميز بعد "من الآخر" و"يا تصيب يا تخيب"، ولفتت إلى أنها تعلمت منه الكثير واستفادت من الناحية الفنية، معتبرة المسلسل من أقوى الأعمال الرمضانية السعودية هذا العام، وتوقعت أن يحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً لوجود باقة من الأسماء الكبيرة في عالم التمثيل وأيضاً الإخراج.

وأوضحت أنها تشارك في هذا العمل الكوميدي المنفصل في بطولة عدد كبير من الحلقات سواء كبطولة مطلقة أو المشاركة في البطولة، وأبانت أنها لعبت العديد من الشخصيات المتباينة والتي تقدمها للمرة الأولى في الدراما من حيث الجرأة والاختلاف عن طبيعتها الشخصية.

وأشارت أفنان إلى أن الرابط بين كل الحلقات والشخصيات التي أدتها في العمل أن جميعها تطرح قضايا جريئة وموضوعات مختلفة وصادمة للناس مثل الأطفال المنغوليين والعلاقة بين السنة والشيعة والإرهاب وموضوعات الساعة بكل تجرد وموضوعية وواقعية من خلال طرح راقي تحت إدارة المخرج عبدالخالق الغانم.

وقالت لـ"سيدتي نت": "التصوير تم في أجواء رائعة وسط علاقة ودّ ومحبة بين جميع الفنانين سواء أسعد الزهراني وريماس منصور ومروة محمد وبشير غنيم وغيرهم".

وذكرت الفنانة أفنان فؤاد أنها وبسبب ارتباطها طوال الفترة الماضية قبل الشهر الفضيل بتصوير "شد بلد" في المنطقة الشرقية بالمملكة اعتذرت عن المشاركة في عدة أعمال درامية سعودية.

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