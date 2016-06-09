عبدالإله السناني: "هذا هو المسلسل الذي ينافس "سيلفي 2"

أكد الفنان عبدالإله السناني أن "سيلفي" هذا العام مختلف تماماً عن الموسم الأول من ناحية أنه يطرح العديد من القضايا المختلفة والمتنوعة كما أنه متطور من حيث التكنيك والأداء والتقنية العالية في التصوير والإخراج حسب تعبيره.

وقال في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "الأهم على مستوى كتابة النصوص يتميز "سيلفي 2" بكثافة ما يقدمه من كوميديا سوداء تناقش قضايا هامة. وبالنسبة لي وصناع "سيلفي 2" نقدم شيئاً جديداً ومختلفاً عن العام الماضي رغم أن الموسم الأول كان مبهراً ولكن هذا العام تحدي في أن نتجاوز "سيلفي 1"، وأعتقد أننا نقدم عملاً مميزاً وهاماً في جميع النواحي".

وعن التنافس في الموسم الرمضاني أوضح السناني أن منافسهم الأول "سيلفي 1"، متمنياً أن يدخل معهم في حلبة السباق زملاؤه الفنانين في الأعمال السعودية في القنوات الأخرى وهذا لصالح المتلقي وإن كان "سيلفي 2" يغرد خارج السرب حسب تصريحه، وذكر أن التصوير تم في دبي بالنسبة لـ"سيلفي" حيث أنه له ظروف خاصة فالقناة التي تعرض العمل موجودة في الإمارات وفيما يتعلق بباقي المسلسلات السعودية فليس لديه معلومات عن أسبابهم في التصوير بالإمارات.

وزاد: "كواليس تصوير العمل كانت مميزة للغاية مع وجود روح التعاون والإلفة بين كافة الممثلين والطاقم الفني والتقني، تحت إدارة راقية وبشكل مهني واحترافي من المخرج أوس الشرقي، وإشراف مميز من ناحية النصوص والطرح الدرامي للكاتب خلف الحربي، ويبقى السر والكيمياء الحيوية في المسلسل في الوجود المميز للفنان ناصر القصبي وهو النجم المختلف وصاحب الرؤية الفنية.

وأشار الفنان عبدالإله السناني إلى أنه يقدم عملاً درامياً آخر في رمضان هذا العام من خلال المسلسل الإذاعي السعودي المحلي "أحلام عايش" الذي يبث عبر إذاعة الرياض من إخراج مهدي يانس وتأليف مشعل الرشيد، مبيناً أنه أول عمل كوميدي إذاعي يبث في الفترة الذهبية بعد الإفطار في رمضان، وأوضح أنه ثاني تجاربه في الإذاعة بعد مسلسل "قصة العرب" رمضان الماضي، متمنياً أن يكون عملاً مختلفاً بالنسبة للإذاعة التي تعد بالنسبة له بمثابة حب قديم ينتابه من فترة لأخرى وأن يحظى بقبول المستمعين.

وأضاف: "أتمنى من هيئة الإذاعة والتلفزيون زيادة عدد الأعمال الدرامية، فالمملكة تحتاج إلى المزيد من المسلسلات ليس لرمضان فقط ولكن طوال العام، ونحتاج كذلك التنوع فيما يقدم ما بين التاريخي والكوميدي والبوليسي والتراجيدي وأن تتواجد كل الأنماط الدرامية، خاصة مع الرؤية الجديدة للمملكة 2030".

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