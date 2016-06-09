محمد القس: مسلسل" 42 يوم" سيصدم الجمهور

أوضح الفنان محمد القس أن مسلسله الرمضاني "42 يوم" الذي يعرض حالياً على قناة روتانا خليجية، دراما نفسية من خلال 30 حلقة متصلة، بطولة جماعية يتصدرها مشعل المطيري وأناهيد فياض ويشارك فيها مع مرام عبدالعزيز وخالد الصقر وشجاع نشاط وغيرهم بجانب وجوه جديدة وضيوف العمل من نجوم السعودية.

وأبان أن العمل يتضمن العديد من الخطوط الدرامية ومكتوب بشكل يجذب الجمهور ويشدهم لمتابعة الحلقات، وأنه يحمل التشويق والإثارة والأكشن وتدور أحداثه حول عالم الطب النفسي وخبايا وخفايا هذا المجال عبر قطة طبيب نفسي وما يعيشه من صعوبات في الحياة وهو شخصية "زامل" التي يجسدها الفنان مشعل المطيري.

وقال القس لـ"سيدتي نت": "الدراما النفسية عبارة دراما حياتية عادية تتضمن الأكشن والإثارة والتشويق والأكشن والكوميديا وغيرها، وهي فكرة جديدة، ودائماً الأفكار الجديدة تسبب صدمة في البداية للجمهور، مثل مسلسل "أم الحالة" حيث سبب صدمة للجمهور في بداية عرضه وبعد عدة حلقات استوعب الجمهور فكرة العمل، وأيضاً "كوميدو" أحدث صدمة للجمهور ثم بعد ذلك استوعبه الجمهور وأحبه، وكذلك "شيف الليل". ونحن دائماً كفريق عمل نحاول التطرق لأعمال فنية ودرامية جديدة وليست مكررة، وأن نقدم عملاً جديداً بفكرة جديدة هي مغامرة، والفن بالأساس عبارة عن تجريب وروح المغامرة لصنع شيء جديد، رغم أنه من السهل تقديم عمل درامي في قالب معتاد عليه الجمهور لضمان النجاح. ودائماً أدخل في عوالم فنية جديدة من "أم الحالة" إلى "كوميدو" إلى "شيفت الليل" وحتى "42 يوم"".

وأضاف: "فريق العمل يقدم على المغامرة فيما يطرحه من أعمال فنية دون خوف نهائياً والترقب لردة فعل المشاهدين، والصدمة دائماً شيء جميل وأرجو أن يكون ذلك ببساطة على الجمهور. وأتمنى ألا يكون "42 يوم" عملاً عادياً ونتطلع إلى أن يكون عملاً غير عادي وجديد. والجمهور السعودي والخليجي يستحق هذا التغيير والانتقال من مرحلة الأعمال الدرامية العادية إلى الأعمال الفنية الجديدة. وبشكل عام نحن لا نقصد المدح أو الانتقاد ولكننا نقدم قصة انسانية عادية يستخلص منها المشاهد ما يراه، وليس هناك وجهة نظر واحدة فالعمل يقوم على ورشة كتابة للنص وليس كاتب واحد".

وأشار الفنان محمد القس إلى أن المميز في المسلسل أن هناك نجوماً ضيوف على العمل في كل حلقة، مبيناً أن التعامل مع النجوم يعطي زخماً للمسلسل بجانب الوجوه الجديدة أيضاً التي يراهن عليها المسلسل هذا العام، موضحاً أن كواليس العمل كانت رائعة في أبو ظبي من خلال الروح الجماعية الجميلة التي انعكست على تجسيد الأدوار حيث أن أغلب طاقم العمل أصدقاء من قبل.

وذكر أن المخرج عبدالمحسن الضبعان المشارك أيضاً في تأليف العمل يقدم في هذا المسلسل أسلوباً إخراجياً وتكنيك تصوير جديد وغريب على الجمهور السعودي والخليجي سواء في أخذ اللقطات أو التقطيع والمونتاج وغيره، متمنياً أن يلاقي العمل النجاح الذي يأمله صناعه.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي