جورج الراسي: هناك من استأجر أشخاصاً ودفع لهم المال لقتلي

يبدو أنه موسم إغتيالات المشاهير في لبنان، فبعد الضربة القاسية التي تلقتها عارضة الأزياء رولا يموت يوم الأحد الماضي، وبعد محاولة إغتيال جاد صوايا قبل يومين، الذي كان يتولى أعمال عدد من الفنانات اللبنانيات خلال الفترة الماضية قبل أن يتوجه نحو السياسة، تعرض الفنان جورج الراسي إلى محاولة إغتيال على يد قتلة مأجورين قرب بيته.

الفنان جورج الراسي تحدث لـ "سيدتي نت" عن تفاصيل الحادث وقال" هناك من استأجر قتلة مأجورين ودفع لهم المال لقتلي. وقع الحادث يوم الإثنين عند الساعة السادسة مساء، عند عودتي من البحر مع جويل( طليقته جويل حاتم) وإبننا جو، اللذين غادرا بعد أن أخذت جويل سيارتها عائدة إلى بيتها. ويبدو أن هناك من كان يراقبني، وعندما وصلت بسيارتي الى "الباركينغ" شعرت أن هناك خطراً ما يحدق بي، فنزلت من السيارة بسرعة، دون أن ينتبهوا إلى ذلك، وإذ بعدد من الأشخاص الملثمين يمتطون دراجات نارية، يتوجهون عكس السير نحو سيارتي من الناحية الأخرى لموقف السيارات، ويرمون البنزين عليها ويضرمون النار بها ظناً منهم أنني لا ازال بداخلها، بهدف إحراقي وقتلي، كما كانت هناك سيارة ترصد تحركاتهم".

وعما إذا كان شاهد الفاعلين وهم يطاردونه ردّ جورج الراسي" كلا أنا لم أشاهد أحداً، بل إن إحساسي هو الذي أنبأني بأن خطراً داهماً يحدق بي".

كما رفض الراسي توجيه الإتهامات إلى أحد معين وقال" لا أشك بأحد. لا يوجد لديّ أعداء أو خلافات مع أحد "وما حدا إلو عندي شي"، ولكن وصلتني في الفترة الأخيرة تهديدات بالقتل، ولكنني لم آخذها على حمل الجد".

وعما إذا كانت التهديدات لها علاقة بطليقته جويل، أجاب "أبداً، جويل لا علاقة لها بالموضوع وأنا لا يمكنني أن أكشف المزيد حفاظاً على سير التحقيق. وخلال اليومين المقبلين يمكن أن يتكشّف الحقيقة وعندها سوف أعلن عن كل شيء".

كما نفى أن تكون وراء الحادث أسباب سياسية أو فنية وأجاب "لا دخل لي بالسياسة ولا أتعاطاها . وإذا كانت الأسباب فنية "يا عيني على هالفن".

وأشار جورج الراسي أنه أبلغ المخفر فور وقوع الحادث فحضرت الشرطة القضائية، وتابع "أنا أشكر كل الأجهزة الأمنية وأثق بالقضاء اللبناني ".

الراسي أكد أن حياته في خطر وقال" لا أعرف ماذا أفعل. أنا لا أغادر البيت، و"راسي مش معي هاليومين". ولكن المحبون كثر وهم لا يتركونني أبداً".

كما أوضح الراسي أن الأجهزة الامنية توصلت إلى كشف بعض الخيوط، بإنتظار أن تتكشف الحقيقة كاملة، موضحاً أن سيارته التي إحترقت ثمنها 100 ألف دورلار".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي