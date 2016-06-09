القماش: لم أهدد بالاستقالة من الإسماعيلي.. ولن أواجه الأهلي في برج العرب

نفى خالد القماش المدير الفني الإسماعيلي التقارير التي أشارت لتلويحه بالاستقالة في حال مواجهة الأهلي في ملعب برج العرب بالدوري.

وتشكل مباراة الإسماعيلي والأهلي المقبلة أزمة كبيرة بسبب الملعب بعد أن رفض الأمن إقامتها في السويس والقاهرة.

وقال القماش "لم أهدد بالاستقالة أنا ابن الإسماعيلي وابن الإسماعيلية ولم ألوح بها ولم ألمح للأمر".

وأضاف "بالنسبة لمباراتنا أمام الأهلي فالإسماعيلي هو صاحب الأرض وهو صاحب حق تحديد الملعب وليس لدينا مانع من اللعب في القاهرة".

وتابع "لكننا لن نلعب في برج العرب مع إحترامي، أنا صاحب الحق في تحديد ملعب المباراة".