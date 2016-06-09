بتروجيت لـ في الجول: وافقنا على احتراف الشناوي في البرتغال

أعلن محمود أباظة المشرف العام على فريق الكرة ببتروجيت موافقة ناديه بشكل رسمي على احتراف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وتألق الشناوي مع بتروجيت في الدوري المصري مما جعله ينضم للمنتخب ليكون الحارس الثالث في ظل إصابة شريف إكرامي.

وقال أباظة لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "خطوات قليلة تفصل الشناوي عن ناسيونال ماديرا بعد وصول وفد الأيام الماضي واتفقوا مع الإدارة".

وأضاف "سيعلن التعاقد خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.ز ونتمنى أن تنجح التجربة ولهذا وافقنا".

وتابع "قمنا بوضع بند في العقد يتيح لبتروجيت مثلما فعل المقاولون مع محمد صلاح ومحمد النني عند احترافهما في بازل الحصول على نسبة من إعادة البيع، وأفضل عدم الحديث في الأمور المادية الآن".

ولعب الشناوي -27 عاما- مع بتروجيت 30 مباراة حتى الآن تلقت شباكه 26 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.

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