بسيوني يبرر مغادرة الملعب قبل نهاية مباراة بتروجيت

غادر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود ملعب السويس قبل نهاية مباراة فريقه أمام بتروجيت في الجولة 31 من الدوري الممتاز.

وبرر بسيوني تصرفه، بأنه كان يشعر بتوتر شديد للغاية بعد احتساب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع، شهدت إضاعة فريق بتروجيت فرصة مؤكدة في الدقيقة الخامسة.

وقال المدير الفني لحرس الحدود عبر قناة الحياة 2:"أعصابي لم تحتمل هذه الإثارة، لذا توجهت إلى غرفة الملابس، ولم أنتظر حتى إطلاق صافرة النهاية".

وأضاف"نحاول تحقيق نتائج جيدة في آخر 3 مباريات، لتوصيل رسالة أن حرس الحدود تواجد في المكان الخطأ".

وفاز الفريق العسكري على بتروجيت بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر، علمًا بأنه تأكد هبوطه للدرجة الثانية.

وأتم"اتفقت مع إدارة الحرس على الاستمرار للموسم المقبل، وتكوين فريق قوي يعيد الفريق للممتاز، وسأعقد جلسة مع المسؤولين لتحديد العناصر الجديدة التي نحتاجها".