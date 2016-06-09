المتحدث الرسمى باسم الخارجية ينشر صوراً لإفطار مشروع "ممرات وسط البلد"

نشر أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على " فيس بوك"، صوراً لإفطار مشروع ممرات وسط البلد.

وعلق أبو زيد على مشروع ممرات وسط البلد قائلاً: "جهد رائع يستحق الإشادة، نموذج للتعاون الناجح بين المجتمع المدنى وشركاءSlow food للتطوير الحضارى، ومنظمة cluster للتنمية، وتم استكماله بدعم الدولة، تحية لمجموعة المعهد الدنماركى المصرى للحوار".

يذكر أن مشروع ممرات وسط البلد يهدف إلى تصميم وتنفيذ مشروع فنى وعمرانى فى الجزء الشمالى، حيث ظهرت فى السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الفنية والثقافية التى تساهم فى تعزيز استخدام الفراغ العام وتحفيز الإحياء والتطوير العمرانى.



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