داعية سلفى للمطالبين بحذف مادة ازدراء الأديان:تخافون الحبس ولا تخافون الله

انتقد الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفى، مطالبات عدد من النواب بحذف المادة "و" من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان.

وقال "عبد الحميد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"حذف مادة ازدراء الدين ستجعل الرسوم المُسيئة للنبى صلى الله عليه وسلم ليست جريمة بحجة الإبداع والفن، هل يُعقل أن تبقى مادة معاقبة من يسب الأشخاص وتُلغى مادة من يسب الذات الإلهية؟.

وأضاف "عبد الحميد": "هل حرية التعبير تعنى السخرية من المقدسات والأنبياء؟، فهل التهكم على شعيرة الأضحية مثلاً هو ضرب من الإبداع والأدب؟، يعنى هم متألمون من العقوبة ولا يتألمون من السخرية من الدين؟، يخافون من الحبس ولا يخافون من الله؟، موضحاً أن حذف مادة ازدراء الأديان تفتح المجال للتشكيك فى الدين والاستهانة به، وتُتيح الفرصة لنشر الإلحاد باسم الإبداع وحرية الرأى.

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