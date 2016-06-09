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بالفيديو - كواريزما ' القديم ' يُبدع في سباعية البرتغال بشباك إستونيا

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بالفيديو - كواريزما ' القديم ' يُبدع في سباعية البرتغال بشباك إستونيا بالفيديو - كواريزما ' القديم ' يُبدع في سباعية البرتغال بشباك إستونيا

(إفي): حقق البرتغالي فوزا ساحقا مساء اليوم الأربعاء على نظيره الإستوني بسباعية نظيفة لينهي بأفضل شكل استعداداته لخوض بطولة أمم أوروبا التي ستنطلق الجمعة المقبلة في فرنسا.

وعلى ملعب النور بلشبونة ووسط حضور أكثر من 52 ألف مشجع، اطمئن المدرب فرنانو سانتوس على نجمه الأول، مهاجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، الذي اكتفى بتسجيل الهدفين الأول والثالث لمنتخب بلاده (ق36 وق45)، قبل أن يتم استبداله بناني.

كما تألق في المباراة مهاجم بشيكتاش التركي، ريكاردو كواريزما، بتسجيله هدفين (ق39 وق77)، كما شارك في صناعة ثلاثة أهداف أخرى من السباعية.

ودفع سانتوس تقريبا بالتشكيلة التي سيعتمد عليها في اليورو، بوجود كريستيانو وبيبي لاعبي ريال مدريد واللذين انضما مؤخرا للمعسكر عقب نهائي دوري الأبطال الأوروبي، باستثناء جوزيه فونتي، الذي لعب أساسيا لكن مركزه في قلب الدفاع ينتمي لبرونو ألفيش.

وبدا أيضا أن المدرب انتهت شكوكه حول بعض المراكز حيث سيشغل رافائيل جيريرو مركز الظهير الأيسر، ودانيلو كلاعب ارتكاز، وكواريزما كمهاجم، وينضم إليهم أندري جوميس لإعطاء المزيد من التمريرات والسيطرة على الكرة في وسط الملعب.

وأكمل السباعية في مرمى إستونيا التي لم تبد أي مقاومة طوال اللقاء، كل من دانيلو (ق55) وكالوس ميتس بالخطأ في مرمى الضيوف (ق61) وإيدير (ق80).

وستخوض البرتغال أولى مبارياتها في اليورو يوم 14 من الشهر الجاري أمام إيسلندا، بالمجموعة السادسة، والتي سيواجه فيها أيضا ايسلندا يوم 18 والمجر يوم 22 من نفس الشهر.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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