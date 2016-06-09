صراع الصفقات – يوفنتوس يفعل الشرط الجزائي في عقد بيانيتش

اقترب ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط روما من الانتقال إلى صفوف غريمه يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري بعد تفعيل الشرط الجزائي في تعاقده مع الذئاب.

وأشارت العديد من التقارير في مختلف الصحف والشبكات الإيطالية مثل "لا جازيتا ديللو سبورت" و"لا كوريير ديللو سبورت" و"ميديا ست" بأن يوفنتوس سيقوم بدفع 38 مليون يورو من أجل ضم بيانيش.

ولكن روما لن يحصل إلا على 30 مليون يورو فقط نظرا لأن تعاقد بيانيتش مع روما ينص على حصول اللاعب البوسني نسبة 15 أو20% من قيمة الصفقة.

وأشار تقرير شبكة "ميديا ست" بأن يوفنتوس اتفق مع بيانيتش على حصوله على راتب سنوي يقدر بـ4 مليون و500 ألف يورو بالإضافة للحوافز.

ويعد بيانيتش أحد أعمدة روما إذ أنه انتقل للفريق في عام 2011 قادما من ليون وشارك مع الذئاب خلال الموسم الماضي 41 مباراة في كل البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 13 آخرين.