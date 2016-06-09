حارس بتروجيت لـ في الجول: أتمنى الاحتراف.. وإن خرجت لن أعود لمصر

يتمنى محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت إتمام انتقاله إلى ناسيونال ماديرا بشكل رسمي خلال أيام قليلة.

وكان بتروجيت قد أعلن عبر FilGoal.com اقتراب الشناوي من الانضمام لناسيونال ماديرا. (التفاصيل)

وعلى ذلك قال الشناوي لـFilGoal.com يوم الأثنين: "أتمنى خوض تجربة الاحتراف في ناسيونال ماديرا، وهذه فرصة لا تتكرر كثيرا في مصر وسعيد جدا بتصريحات الموافقة على احترافي".

وأضاف "آخر حارس احترف كان عصام الحضري في سيون السويسري عام 2010، أرغب في الاحتراف لأن التجربة ستفيد منتخب مصر وستفيدني بالتأكيد".

"أشكر بتروجيت على المساهمة في تطوير مستواي الذي أهلني لمنتخب مصر والاحتراف في البرتغال".

وشدد حارس بتروجيت "احترافي لن يكون ترانزيت لأي ناد مصري، وإذا خرجت لن أعود".

وأتم "أتمنى أن تساعد الأندية على خروج لاعبيها للاحتراف مثلما يحدث في الدول الإفريقية".