5 فوائد صحية لتناول البرتقال.. أبرزها تعزيز المناعة

1- خفض نسبة الكولسترول فى الدم:

2- يعزز صحة الجلد والشعر:

3- تعزيز المناعة:

4- يمنع أمراض القلب:

5- تنظم مستوى السكر فى الدم:

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للمرأة.. الثوم والبرتقال والسبانخ أطعمة يومية لنظام غذائى صحى

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أكد تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن هناك فوائد صحية مذهلة لتناول البرتقال بشكل يومى، وتتضمن هذه الفوائد الآتى:>تناول البرتقال يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستوى الكولسترول السيئ، وقد وجدت دراسة حديثة أن تناول البرتقال يوميا يمكن أن يسبب قدرا كبيرا من انخفاض مستوى الكولسترول فى الدم.>لأنه غنى بفيتامين سى وهذا يفيد صحة الجلد فى عدة طرق سواء من خلال مكافحة الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، أو الحد من علامات الشيخوخة، كما يحتوى على الكولاجين الذى يمكن أن يعزز بشكل كبير نمو الشعر وتقوية خصلاته.>البرتقال غنى بالألياف القابلة للذوبان وفيتامين أ وفيتامين ج، كما أن هذه الفاكهة تحسن من وظيفة خلايا الدم البيضاء التى بدورها تحمى الجسم من البكتيريا الضارة، مما يجعل جهاز المناعة أقوى.>البرتقال غنى بفيتامين سى وغيرها من المركبات التى تمنع المواد الضارة التى تسد الشرايين، وتسبب مشاكل أخرى مرتبطة بالقلب.>هذه الفاكهة تجعل مستوى السكر فى الدم تحت السيطرة، لأن البرتقال يحتوى على قدر كبير من الألياف التى يمكن أن تلعب دورا كبيرا فى تنظيم السكر فى الدم.