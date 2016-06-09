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واشنطن اقترحت على موسكو أن تتولى إيصال المساعدات الإنسانية جوا فى سوريا

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واشنطن اقترحت على موسكو أن تتولى إيصال المساعدات الإنسانية جوا فى سوريا واشنطن اقترحت على موسكو أن تتولى إيصال المساعدات الإنسانية جوا فى سوريا
اقترحت الولايات المتحدة الأربعاء على روسيا، بأن تكون مسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية جوا فى سوريا، فى حال واصلت دمشق عرقلة إمدادات الغذاء والدواء للمدن المحاصرة.

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روسيا بعدم احترام التزاماتها، التى أعلنتها خلال لقاء المجموعة الدولية لدعم سوريا فى مايو، لإقناع الأسد بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأممية فى سوريا.

وقال مارك تونر للصحفيين "نحن نشعر بخيبة أمل فعلية، كى لا نقول أكثر"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركى جون كيرى أجرى محادثة مع نظيره الروسى سيرغى لافروف.

وأضاف "لكنكم تتحدثون عن وسائل جوية وطلب إذن، فيما روسيا هى التى تملك وسائل جوية فى سوريا وحصلت على إذن من السورية للتحليق".

وردا على سؤال من الصحافيين إذا ما اقترح على روسيا بأن تكون مسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية جوا فى سوريا، قال تونر إنه كان فى الواقع اقتراحا.

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مصر 365

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