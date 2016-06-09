تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومجلس الإمارات للشباب، عن تشكيل «مجلس دبي للشباب»، ليكون الذراع التنفيذية في الإمارة لـ «مجلس الإمارات للشباب»، بهدف مواءمة الجهود الوطنية الخاصة لشباب الدولة، ودعماً لطاقات الشباب، من خلال تمكينهم وإشراكهم في صنع القرار في كافة القطاعات والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل.

ويأتي تشكيل مجالس الشباب في كافة إمارات الدولة، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير مقومات البيئة الإيجابية ومنصة فاعلة للتعرف إلى آراء الشباب بشأن مختلف القضايا، وتوصيل أفكارهم واقتراحاتهم وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن، وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم للمشاركة في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة للشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب، أن دولة الإمارات دولة شابة، تولي الشباب اهتماماً كبيراً، إدراكاً منها لأهمية دور هذه الشريحة في صناعة المستقبل، بما يمتلكون من طاقات وإمكانات متميزة، وقدرة على التواصل والانفتاح والتفاعل مع المستجدات، ومواكبة التطورات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطويعها للخدمات التي يمكن الاستفادة منها، وتوظيفها في خدمة أهداف مجتمعهم ووطنهم.

تمكين الشباب

وقالت المزروعي إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد بشكل دائم، على أولوية تمكين وتأهيل الشباب على أسس مستقبلية مستدامة، لأن الحكومات الناجحة التي تتطلع لبناء تنمية راسخة لشعوبها، ترسم شراكات راسخة ومتينة مع الشباب، وتثق بقدراتهم وتمنحهم الفرصة لأخذ زمام المبادرة لرسم شكل العمل في مختلف القطاعات، نحو تحقيق أهدافنا الوطنية العليا.

وثمنت وزيرة الدولة للشباب، مبادرة المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تشكيل «مجلس دبي للشباب»، واختيارهم لنخبة من الشباب المميزين والمبدعين في مواقعهم لعضوية المجلس، وفي تبني الطاقات الشبابية، ودعمها وتحفيزها على المزيد من الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

جهود

ويأتي تشكيل مجلس دبي للشباب، في إطار الجهود المتتابعة لتشكيل مجالس للشباب في جميع إمارات الدولة، لتشكل الذراع التنفيذية لمجلس الإمارات للشباب، حيث تم في وقت سابق، الإعلان عن تشكيل مجالس للشباب في إمارات الشارقة، عجمان، والفجيرة، فيما ستشهد الفترة المقبلة، تشكيل مجالس في بقية الإمارات.

ومن جهته أشاد عبد الله عبد الرحمن الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمبادرة المجالس الشبابية، قائلاً: «يأتي تشكيل «مجلس دبي للشباب»، كمنصة للتواصل بين الشباب والجهات الرسمية، بهدف التعرف إلى طموحاتهم والتحديات التي قد تواجه مستقبلهم، الأمر الذي يعزز من عمل المنظومة الحكومية، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي ستعمل على تلبية احتياجاتهم، بما يضمن تحقيق رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، في شتى محاورها الاقتصادية والمجتمعية والبيئية وغيرها».

وأضاف الشيباني: «إن اختيار الأعضاء لم يكن يسيراً، في ظل وجود كوكبة من المتميزين من شباب الإمارة، وقد جاء اختيار هذه النخبة، ارتكازاً على إنجازاتهم العلمية والأكاديمية، وكفاءاتهم الإدارية والمؤسسية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو القطاع الأهلي وريادة الأعمال، ومساهماتهم المجتمعية والتطوعية، التي يقدمون من خلالها صورة مشرفة للشباب الإماراتي الطموح والفاعل في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل».

أهداف المجلس

ويهدف تشكيل «مجلس دبي للشباب»، إلى تحقيق المواءمة مع توجهات الحكومة الاتحادية، و«مجلس الإمارات للشباب»، وإيجاد منصة للتواصل بين الشباب والجهات الحكومية والخاصة في الإمارة، و«مجلس الإمارات للشباب»، والتواصل مع الشباب للتعرف إلى طموحاتهم والتحديات التي قد تواجه مستقبلهم، وتطوير مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحقيق طموحاتهم واحتياجاتهم.

أعضاء المجلس

يضم «مجلس دبي للشباب» نخبة من الكفاءات الإماراتية الشابة والواعدة، وهم:

■ فاطمة الجوكر، 23 سنة، حاصلة على بكالوريوس قانون من جامعة الشارقة بمعدل 4، وكرمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إثر فوزها بالمركز الأول كأفضل مترافع قانوني أمام القضاء على مستوى الشرق الأوسط.

وتتصف بمواهبها القيادية، حيث كانت أمين عام مجلس الطالبات في جامعة الشارقة، وقامت بالمشاركة في عدد من النشاطات العلمية الدولية، مثل: مسابقة المحاكم الصورية في القانون الدولي. وتعمل فاطمة حالياً، باحثة قانونية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي عضوة في مجلس الإمارات للشباب، وقد تم تعيينها منسقاً عاماً لمجلس دبي للشباب.

■ محمد نجيب عيسى، 23 سنة، حاصل على المركز الأول في بطولة الشارقة لرياضة القوس والسهم، وحاصل على المركز الثاني في بطولة ناس لعام 2015، ورغم صغر سن محمد، إلا أنه مهتم وشغوف بوضع اللوائح والقوانين، وتقديم الأفكار التي من شأنها أن تعمل على تطوير مختلف القطاعات، بما يدعم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ومحمد عضو في نادي دبي للمعاقين، وعضو في مجلس الإمارات للشباب، وقد تم تعيينه منسقاً عاماً لمجلس دبي للشباب.

■ حور محمد نور الخاجة، 25 سنة، حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، تخصص اقتصاد وتمويل، وتعمل حالياً في دائرة السياحة والتسويق التجاري، مدير قسم في إدارة المكاتب.

وهي ناشطة على الصعيد التطوعي فهي متطوعة في مركز دبي للتوحد، وتمثل مؤسسة تحقيق أمنية في مستشفى راشد بدبي، وأطلقت حملة مجتمعية على شبكة التواصل الاجتماعي، لتنظيف منطقة جميرا في عام 2011.

وتم ترشيح حور من قبل الجامعة الأميركية في الشارقة، لعضوية جمعية الشرف الدولية للاقتصاد، وهي عضوة في مجلس إدارة مؤسسة ازرع شجرة اليوم، فرع دولة الإمارات لعام 2015، وممثلة عن شباب الإمارات في جامعة ستانفورد، ضمن الشبكة الأميركية والشرق أوسطية للحوار لعام 2012.

■ فاطمة عبد الله محمد محمود، 25 سنة، حاصلة على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، الجامعة الأميركية في الشارقة، وتعمل حالياً، مهندسة معمارية في شركة إعمار العقارية. حازت على شهادة أفضل أداء من الشركة لعام 2014، وتم تكريمها من قبل المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين في عام 2014، كما شاركت في مسابقة التذوق الفني «تعلّم لتكون المركز الأول على مستوى الدولة» في عام 2005. وهي من محبي الرسم والقراءة والسفر.

■ سارة محمد أمين فلكناز، 29 سنة، حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، والتحقت بكلية لندن للأعمال في البرنامج التنفيذي «الابتكار في العمل»، وتشغل منصب نائب رئيس الابتكار في موانئ دبي العالمية.

وهي عضوة في مجلس موانئ آسيا التابع لموانئ دبي العالمية، وعضوة غير تنفيذية في مجلس السعادة للسيدات، التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعضوة في لجنة الاستثمار لشركة فلكناز العامة. شاركت في برنامج المنجزين الشباب لدول الخليج العربي، ونالت على جائزة WOW في مؤتمر المرأة العربية لعام 2014.

■ جواهر سالم بلال المهيري، 23 سنة، حاصلة على شهادة الماجستير بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في التميز في الإدارة البيئية من جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتعمل حالياً، مراقب تطوير الأعمال في شركة طيران الإمارات، وكانت سفيرة دولة الإمارات في إكسبو ميلانو، إيطاليا في عام 2015، وأول رئيسة لمجلس الطلبة في جامعة طيران الإمارات في عام 2012، وحازت على المركز الثالث في فئة الصحافة لجائزة ماجد بن محمد الإعلامية للشباب لعام 2010، ونالت أيضاً المركز الثالث في مسابقة «تعالوا نقرأ»، ضمن جائزة مهرجان الشارقة القرائي الثالث في عام 2010، وفازت بجائزة شيل (Shell) لأفضل مشروع بيئي، واستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2010.

جواهر متفوقة جداً، حيث حازت على المركز الأول في التحصيل العلمي للأعوام 2004- 2014، وعلى مستوى منطقة دبي التعليمية، حصلت جواهر على المركز الأول في مسابقة أولمبياد الفيزياء لعام 2010، وعلى المركز الأول في أولمبياد الكيمياء والفيزياء لعام 2009، والمركز الخامس في أولمبياد الرياضيات لعام 2007، والمركز الثاني في المسابقة الثقافية لمشروع التربية الأمنية لعام 2006.

■ عائشة محمد عمر البناي، 22 سنة، حاصلة على البكالوريوس في الشريعة والقانون من كلية الإمام مالك للشريعة والقانون في عام 2014، وتتدرب حالياً في نيابة دبي. حازت على المركز الثاني في مسابقة البحوث العلمية القانونية، ضمن مبادرات مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني لعام 2014.

■ جمانة السيد محمد الهاشمي، 23 سنة، بكالوريوس في التصميم الغرافيكي من جامعة زايد، كانت ممثلة لقسم الفنون والتصميم لأربع سنوات، ورئيسة مجلس الطلبة في كلية الفنون لسنة واحدة، وكانت تعمل في قسم الخدمات الإنسانية في مجلس الطلبة في الجامعة لسنتين.

تطمح جمانة إلى أن تكون أكثر من مجرد مصممة، تريد أن تنتج ما قد ينفع البشرية على نحو عالمي، عن طريق تصميم منتجات لتحسين مستوى المعيشة، مثل تصميم معطف للاجئين السوريين لحمايتهم من البرد والغرق، وللحفاظ على بقاء الأطفال الرضع مع ذويهم.

شاركت مع دبي العطاء في بناء أول مدرسة من الأسمنت في قرية بركامودا النائية بنيبال. وحازت على جائزة الإبداع لعام 2016 من مؤسسة أبوظبي للثقافة والفنون، على تصميمها خط «النسبة»، الذي يدمج بين اللغتين العربية والإنجليزية، والمستوحى من الموقع الجغرافي لإمارة دبي، عن طريق استخدام وحدة الدائرة الهندسية، وعرض هذا العمل في قصر الإمارات ومنارات السعديات في أبوظبي. تعتزم جمانة السفر للبندقية بإيطاليا، لتمثيل دولة الإمارات في الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لبينالي البندقية.

■ عائشة سعيد محمد حارب، 28 سنة، حاصلة على بكالوريوس في الاتصال المرئي من جامعة زايد، وتكمل حالياً شهادة الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة حمدان بن محمد الذكية، وتعمل اختصاصية مسؤولية اجتماعية للشركات في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وهي خريجة الخدمة الوطنية، الدفعة الأولى «جندي» في عام 2015. وهي صاحبة ومديرة جمعية غير ربحية «الضمادة الاجتماعية» في الدولة، وأطلقت الجمعية أول متجر على الإنترنت لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعائشة منضمة، مؤسساً مشاركاً أيضاً لجمعية «فريق 1971»، الهادفة لنشر الوعي الوطني بين الشباب، من أجل رد الجميل للمجتمع. ومن ضمن الحملات الاجتماعية التي تم إطلاقها (إلى جاري)، و(قدم دراجة). منحت عائشة جائزة المشروع الاجتماعي الأكثر إلهاماً لعام 2014، من جائزة المرأة العربية، وهي سفيرة في مؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان في برنامج الإمارات للتواصل.

■ سعيد محمد عبد الله القرقاوي، 23 سنة، حاصل على بكالوريوس في العلوم الإدارية وعلم النفس من جامعة إيسترن ميشيغن بالولايات المتحدة الأميركية، ويعمل حالياً، باحثاً استراتيجياً في مركز محمد بن راشد للفضاء. يهدف سعيد إلى المساهمة في حكومة دولة الإمارات، بوضع سياسات لقطاع العلوم والتكنولوجيا، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات في أن تصبح دولة باقتصاد قائم على المعرفة.

وسعيد عضو في التخطيط الاستراتيجي لمشروع مسبار الأمل، وهو أحد مؤسسي برنامج «المسبار»، برنامج علمي وتعليمي على اليوتيوب، يهدف لتبسيط ووضع مجال العلوم والتكنولوجيا في متناول الوطن العربي.

سعيد كاتب في جريدة الخليج وجريدة غلف نيوز، وله مقالات تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا ومواضيع مستقبلية، وهو رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في مجلة مذكرات الإمارات، وحاصل على جائزة أفضل قادة المجموعة التوجيهية لعام 2012، وكان رئيس مجموعة دبي للعطاء في المدرسة الأميركية العالمية.

■ سيف جمعة عبيد الفلاسي، 23 سنة، حاصل على بكالوريوس من أكاديمية شرطة دبي، تخصص القانون، ويعمل حالياً باحثاً قانونياً أول في الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي. خلال فترة عمله، حصل سيف على (7) شهادات شكر وثناء، وعدد (2) شارة تميز. وهو يكمل بأكاديمية شرطة دبي درجة الماجستير في تخصص الأزمات والكوارث، وقد أنهى المرحلة التمهيدية في برنامج الماجستير، بتقدير امتياز، يهوى سيف الشعر والرياضة والحاسب الآلي.

■ منصور إبراهيم عباس البلوشي، 24 سنة، حاصل على ماجستير في إدارة الإبداع والتغيير، بمعدل امتياز ومرتبة الشرف الثانية، من جامعة حمدان بن محمد الذكية، وحاصل على دبلوم خبير الخدمات الحكومية، ويشغل منصب تنفيذي رئيس تخطيط استراتيجي في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية فرع دبي، وحائز على جائزة الموظف المبدع من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لعام 2016، ومرشح لفئة الموظف الإداري المتميز في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز لعام 2016، وكان رئيس مجلس الدارسين لجامعة حمدان بن محمد الذكية على مدى عامين (2014 – 2015)، وحاصل على وسام العميد كدارس متميز لمدة ثلاثة أعوام ( 2010، 2013، 2015)، وعلى جائزة «تستاهل» للأداء من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لعام 2014، وجائزة الموظف المثالي للشهر من المنطقة الحرة بمطار دبي عام 2013. منصور عضو في فريق «نشامى الإمارات» للتطوع، ومتطوع في دبي للعطاء، وبرنامج «ساند» المعلن من قبل تكاتف.

■ عدنان صالح عبد الله لنجاوي، 28 سنة، حاصل على ماجستير في إدارة البيئة والصحة من جامعة ساوث ويلز بالمملكة المتحدة، ويعمل حالياً مهندس مساعد خبير كيميائي في شرطة دبي، فاز بأفضل بحث في جائزة قلم التميز الشرطي للبحوث في عام 2015، كما فاز بجائزة الموظف الجديد، ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2015، وحاصل أيضاً على جائزة أفضل موظف جديد، ضمن جوائز سمو وزير الداخلية للتميز، وجائزة التميز الشرطي في عام 2014.

■ محمد عمر عبد الله المهيري، 23 سنة، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، الجامعة الأميركية في الشارقة، ويعمل حالياً مدير البحث والتطوير في مكتب سمو ولي عهد دبي، وقد فاز بالمركز الثاني في بطولة العالم للطائرات بدون طيار لعام 2016، وهو قائد فريق مشروع تصميم كاميرا على الصقر الذي حلق حول برج خليفة في عام 2015، وصمم أول طائرة بدون طيار للجامعة الأميركية في الشارقة في عام 2014.

■ محمد عبد الله عبد الرحمن الشيباني، 25 سنة، حاصل على بكالوريوس في التمويل، تخصص فرعي في الدراسات الحكومية، من جامعة بنتلي بالولايات المتحدة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2011.

يعمل حالياً في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في عدد من المشاريع، أبرزها، المشاركة في إنشاء صندوق عقاري للمؤسسة بالشراكة مع بروكفيلد لإدارة الأصول، وهو جزء من فريق المؤسسة الذي يدير محفظتها في مجالي السياحة والعقار، كفندق أتلانتس نخلة جميرا وعدد من الفنادق في نيويورك وواشنطن، بالإضافة إلى شركات محلية أخرى متصلة بالقطاع العقاري في إمارة دبي. يشرف محمد على أداء عدد من الاستثمارات لتحسين قيمة الأصول. وهو ممثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في لجنة التشريعات المالية والاقتصادية، التابعة للجنة العليا للتشريعات في حكومة دبي.

■ محمد عيسى حميد المري، 26 سنة، حاصل على ماجستير في علوم المحاسبة والاقتصاد، ويدرس حالياً للحصول على الاعتراف الدولي للمحاسبين المعتمدين (ACCA) في أكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز فرع دبي، وهو العضو الأصغر سناً في اللجنة العليا للتميز والحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وله الأسبقية في البحث في مجال المحاسبة الجنائية في الدراسات العليا في المملكة المتحدة في عام 2015، وحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال إدارة الأعمال والمحاسبة في كليات التقنية العليا بدبي لعام 2013.