حكومة الخرطوم تصف اشتراطات الصادق المهدى بشأن خارطة الطريق بأنها خطوة للوراء

وصف رئيس مكتب متابعة سلام دارفور بالرئاسة السودانية أمين حسن عمر ، اشتراطات رئيس حزب الأمة القومى الصادق المهدى، الأخيرة فى جوهانزبرج بشأن التوقيع على خارطة الطريق، بأنها تشكل خطوة للوراء، وإذا أراد الانضمام لعملية السلام فالأبواب مشرعة ومفتوحة.

وقال عمر "إننا سبق وأن التقينا بالمهدى فى أديس أبابا ولم نسمع منه مثل هذه الشروط ولذلك لم نأخذ حديثه بجدية، وإذا أراد أن يشترط فليس هناك مكان للشروط".

وأكد المسئول السودانى- فى تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم الأربعاء- أن المهدى وزعماء الحركات المتمردة الذين التقينا بهم فى السابق فى أديس أبابا كانوا يرغبون فى التوقيع على السلام بصورة جماعية، بالرغم من أنهم لم يكونوا على رؤية واحدة، موضحا أن الحركة الشعبية لم تكن مستعدة للتوقيع لأن دولة جنوب السودان ورئيسها سلفاكير لا يريدان ذلك فى هذه المرحلة، لأن التوقيع يعنى حل وتفكيك الفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين يعتمد عليهما سلفاكير فى حسم معاركه الداخلية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة لبقاء "اليوناميد" بعد التطورات فى دارفور، قال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور إنه لا مبرر لبقاء الجناح العسكرى للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور "يوناميد"، لأنه "ما عادت له أية مهام"، مضيفا أن وظيفة الجناح العسكرى للبعثة هى حماية المدنيين، و"لكنه فشل فى ذلك وظلت قواته تتعرض لهجمات كبيرة.. ثبت بالتجربة العملية أنه لا مبرر لوجوده".

وفيما يتعلق بالشق المدنى لـ"اليوناميد"، أوضح عمر أن الحكومة منفتحة على الحوار مع البعثة، للتوصل لتفاهمات حول عملية متدرجة تبدأ بسحب القوات العسكرية بدءا من المناطق الآمنة ثم الترتيب لإخراج القوات العسكرية، على أن تبدأ "يوناميد" فى عملية الإنعاش المبكر لأن عملية السلام تهدف إلى عملية إنعاش مبكر.