أخبار عاجلة

15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد -
شاهد مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة -
الاخبار - مجلس النواب بؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للإسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طائرة مصر للطيران تغادر بكين بعد تأخير إقلاعها على خلفية بلاغ كاذب

Google+ Print
طائرة مصر للطيران تغادر بكين بعد تأخير إقلاعها على خلفية بلاغ كاذب طائرة مصر للطيران تغادر بكين بعد تأخير إقلاعها على خلفية بلاغ كاذب
غادرت طائرة للطيران صباح اليوم الخميس فى تمام الساعة 4:55 بتوقيت بكين (الساعة 10:55 من مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة) مطار بكين الدولى متجهة إلى القاهرة، متأخرة عن موعد إقلاعها المحدد بحوالى أربعة ساعات ونصف وذلك بسبب بلاغ كاذب بوجود تهديد أمنى على متنها اضطرها لقطع رحلة قدومها من القاهرة إلى بكين والهبوط اضطراريا فى أوزبكستان.

وصرح مدير مكتب مصر للطيران ببكين أحمد عزيز، إلى مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الصين، أن الطائرة كانت قد وصلت إلى مطار بكين من أوزبكستان فى الساعة الثالثة فجر الخميس بتوقيت بكين (التاسعة مساء بتوقيت القاهرة) لتمكث بالمطار حوالى ساعتين؛ حيث تم هبوط الركاب الذين كانوا على متنها وأجريت جميع الترتيبات اللازمة لصعود ركابها الجدد المتجهين للقاهرة.

وقال عزيز إن عدد ركاب الطائرة خلال رحلة عودتها إلى القاهرة يبلغ 152 راكبا تقريبا، مؤكدا أنهم جميعا كانوا متفهمين تماما لأسباب التأخير فى الإقلاع وأن المكتب لم يتلق أى طلب من أى من الركاب بإلغاء رحلته، مشيرا إلى أن موعد وصول الطائرة إلى مطار القاهرة سيكون الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان مصدر مسئول بمصر للطيران قد صرح فى وقت سابق من اليوم الأربعاء أنه تم تلقى بلاغ سلبى بوجود تهديد أمنى على رحلة الشركة رقم 955 المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار بكين من طراز "إيرباص 330/200"؛ حيث تلقت سلطات مطار القاهرة البلاغ عقب إقلاع الرحلة بـ3 ساعات.

وأضاف المصدر أنه من منطلق حرص الشركة على سلامة وأمن الركاب واتباعا للقواعد المعمول بها تمت مخاطبة قائد الرحلة تليفونيا عبر الستالايت وإبلاغه بالنزول فى أقرب مطار وهو مطار أورجنش بأوزبكستان ، وقامت السلطات الأوزبكستانية بمراجعة الإجراءات الأمنية وتعقيم الطائرة وتم التأكد من سلبية البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الرحلة مرة أخرى إلى مطار بكين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم