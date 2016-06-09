ننشر أسماء أوائل الشاهدة الاعدادية الأزهرية بشمال سيناء

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، منذ قليل، نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الأول للعام ٢٠١٥/٢٠١٦ ، و بلغت نسبة النجاح ٦٤,٥٣٪ .

وقال الشيخ مصطفى وافى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية فى بيان إن المتقدمين للامتحان الشهادة ٧٦٧ طالب وطالبة وحضر ٧٣٦ طالب وطالبة، وكان عدد الناجحين ٤٧٥ طالب وطالبة، ومن لهم حق دخول الدور الثانى ٢٦١ طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح هذا العام ٦٤,٥٣٪.

وجاء فى قائمة الأوائل كل من:" سارة أيمن أحمد عبد الرازق محمد بمعهد فتيات أبو بكر الصديق وحصلت على المركز الأول بمجموع ٤٩٨ درجة بنسبة مئوية ٩٧,٦٤٪ ، ورقية عبد السلام عبد الحفيظ محمد بمعهد فتيات بئر العبد على المركز الثانى بمجموع ٤٩٣ درجة بنسبة مئوية ٩٦,٦٦٪ ، وعلى فرج محمود إبراهيم بمعهد بنين بئر العبد على المركز الثالث بمجموع ٤٨٥ درجة بنسبة مئوية ٩٥,٠٩٪ ، وأحمد مصطفى على جودة بمعهد بنين العريش على المركز الرابع بمجموع ٤٨٠ درجة بنسبة مئوية ٩٤,١١٪ ، وأسمهان محمد محمود هريدى بمعهد فتيات بئر العبد على المركز الخامس بمجموع ٤٧٩ درجة بنسبة مئوية ٩٣,٩٢٪ ، وعمر محمد سليمان موسى بمعهد بنين بئر العبد على المركز الخامس مكرر بمجموع ٤٧٩ درجة بنسبة مئوية ٩٣,٩٢٪ ، وعبد الله جمال إبراهيم شلبى بمعهد بنين العريش على المركز السابع بمجموع ٤٧٨ درجة بنسبة مئوية ٩٣,٧٢٪ ، وأحمد عطوة بلاسى مازن عطية بمعهد بنين العريش على المركز الثامن بمجموع ٤٧٧ درجة بنسبة مئوية ٩٣,٥٢٪ ، وعلى إبراهيم على على بدير بمعهد بنين العريش على المركز الثامن مكرر بمجموع ٤٧٧ درجة بنسبة مئوية ٩٣,٥٢٪ . وجاء محمد عادل صديق فايد بمعهد الشيخ زويد فى المركز الثامن مكرر بمجموع ٤٧٧ درجة بنسبة مئوية ٩٣,٥٢٪ ".

- ٧.٥٤٪ نسبة نجاح الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء