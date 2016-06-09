لجنة الصحة بالبرلمان: غلق الصيدليات المحتكرة للأدوية لرفع أسعارها

قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة طالبت هيئة الدواء بوزارة الصحة بأن تقوم بحملة تفتيش على الصيدليات التى لم تلتزم بقرار لتسعيرة الجبرية، موضحا أن الصيدليات التى تم اكتشاف احتكارها للأدوية ومن بينها صيدليات الإخوان سيطبق عليها القانون بسحب التراخيص منها وغلقها.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك حالة من الجشع والطمع طالت البعض سواء كانوا إخوان أو غير إخوان، ويقومون باحتكار بعض الأدوية ورفع أسعارها بشكل كبير، موضحا أن اللجنة تطلب من الوزارة تقرير بشأن نتائج الرقابة على الصيدليات، بجانب أنها ستتلقى شكاوى المواطنين حول الصيدليات التى تحتكر الأدوية من أجل تقديم طلبات إحاطة لمسئولى وزارة الصحة بشأنها.

كانت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان، شنت حملات مكبرة ومفاجئة على سلاسل الصيدليات الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية فى توقيتات متزامنة، لبيان مدى التزام تلك الصيدليات بأسعار الأدوية وصلاحيتها وضبط المخالفات وذلك فى اطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالسيطرة على زيادة أسعار الأدوية فى الصيدليات وضرب مافيا الدواء.

وأشارت التحريات إلى أن بعض الصيادلة رفعوا من تلقاء أنفسهم أسعار بعض الأدوية التى لم يشملها القرار، وبعض من الصيادلة المحسوبين على جماعة الإخوان باللجوء إلى احتكار بعض الأدوية من أجل خلق بعض الأزمات داخل مصر، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من ضباط الأجهزة الرقابية والأستعانة ببعض مفتشى وزارة الصحة للوصول إلى مرتكبى مخالفات بيع الأدوية.

الرقابة الإدارية تهاجم مافيا الأدوية فى معاقلها.. التحريات تكشف استغلال صيادلة الإخوان لقرار رفع أسعار الأدوية لخلق أزمة واستغلال علاج الأمراض المزمنة.. حملة مكبرة من 50 ضابطا تهاجم 250 صيدلية كبرى

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