التضامن: الحجاج يسددون كامل اشتراكات الحج بإجمالى 400 مليون جنيه

أكد أيمن عبد الموجود، مدير المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن نسبة الـ 2.5% من الحجاج المتبقين من حج الجمعيات قاموا بتسديد الاشتراكات الخاصة برسوم الحج ليبلغ إجمالى سداد الاشتراكات بقيمة 400 مليون جنية ، لإجمالى 10 آلاف حاج.

وأضاف عبد الموجود فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، أن وزارة التضامن الاجتماعى منحت مهلة لهذة النسبة القليلة من الحجاج الذين لم يسددوا الاشتراكات، بعد ما تقدم كلا منهم بتقديم الأسباب ومنها سفر عدد منهم للخارج أو فك وديعة له فى البنك ومنهم من تم منح مهلة له لإنهاء إجراءات أوراق الحج.

وأشار عبد الموجود إلى أن مؤسسة الحج تحصل سنويا على نسبة 5% من الأعداد المستهدفة للحج من الحالات الإنسانية من مختلف المحافظات وتتركها الوزارة لاختيار كل محافظ حيث تختلف ما بين كبار السن أو أسر الشهداء أو المتعرضين للحوادث وتتم فى بعض المحافظات وفقا للقرعة أو محافظات أخرى يقررها المحافظ باختيار الأكبر سنا.

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