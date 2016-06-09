المتحدث العسكرى ينشر فيديو مشاركة وزير الدفاع الإفطار مع مقاتلى الجيش الثانى

نشر العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو لقاء الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين تناول وجبة الإفطار فى ثانى أيام شهر رمضان المبارك.

ويأتى اللقاء فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.

- وزير الدفاع يشارك رجال الجيش الثانى الميدانى الإفطار

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