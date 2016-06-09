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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء كمين الشرطة بالطريق الساحلى

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء كمين الشرطة بالطريق الساحلى بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء كمين الشرطة بالطريق الساحلى
تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ أمس الأربعاء، أعمال إنشاء كمين الشرطة بالطريق الدولى الساحلى بنطاق مركز مطوبس على مساحة 140 مترا مربعا بتكلفة حولى نصف مليون جنيه، ويتم تسليمه خلال 60 يوما. وتفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبرى الرشيدية بمركز مطوبس بالاتجاهين بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة 16 مليون جنيه.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال إنشاء طريق عرب المحضر بمركز مطوبس بتكلفة مبدئية 150 ألف جنيه، وموقع إنشاء نفق أسفل الطريق الدولى الساحلى أمام قرية عرب المحضر بتكلفة تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه، مؤكدا أن هذا النفق يقضى على الطريق الساحلى بهذه المنطقة، وتابع المحافظ أيضا أعمال إنشاء كوبرى مصرف زغلول على الطريق الدولى الساحلى بمنطقة مطوبس بتكلفة 20 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ موقع شركة "إيجى سيكل" لتدوير المخلفات الذى يقام على مساحة 30 ألف متر مربع وباستثمارات قدرها 35 مليون جنيه. ورافقه خلال جولته المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تثبيت تمثال ميدان الشهداء
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