حمدان بن زايد: خليفة حريص على تطوير المنطقة الغربية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تطوير وتنمية المنطقة الغربية وتلبية جميع احتياجات الأهالي وتوفير كل أسباب الراحة والرخاء لهم.

ونوه سموه بأهمية مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة لاستكمال ما تحقق وإنجاز المشاريع المختلفة، خاصة في مجال تأمين المسكن الملائم والخدمات الصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية واستمرار تطوير أنشطة الهيئات والدوائر، وتنفيذ خططها الطموحة التي تلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل، حتى تستطيع مواكبة التطور الذي تشهده البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر النخيل بأبوظبي، معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، للاطلاع على أحدث مستجدات بعض المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين في المنطقة الغربية، بحضور اللواء فارس بن خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وسعيد عيد الغفلي، رئيس المكتب التنفيذي، وعويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل.

كما حضر اللقاء محمد حمد بن عزان المزروعي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، وعتيق خميس حمد المزروعي، المدير العام لبلدية المنطقة الغربية بالإنابة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وعبد المنعم سيف الكندي، مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج - شركة أدنوك، وعمر صوينع السويدي، مدير دائرة الغاز في أدنوك، وعبد العزيز محمد العبيدلي، المدير العام لشركة شمس للطاقة، وحمد محمد الشاعر، مدير مساعد مكتب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، وعدد من كبار المسؤولين.