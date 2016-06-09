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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بفض دور الانعقاد الأول لاستشاري الشارقة

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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بفض دور الانعقاد الأول لاستشاري الشارقة سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بفض دور الانعقاد الأول لاستشاري الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 2016 بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس المقبل الموافق لـ11 رمضان.

وعلى رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

ومن جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

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