نقل الكابتن غزالى شاعر المقاومة الشعبية بالسويس للمستشفى العسكرى للعلاج

نقل قيادات الجيش الثالث الميدانى بالسويس، الكابتن غزالى شاعر المقاومة الشعبية إلى المستشفى العسكرى بالسويس للعلاج تكريما للكابتن غزالى.

وقال ناصر غزالى نجل الكابتن غزالى: إن ما حدث خلال وجود والدى بأحد المستشفيات الخاصة بالسويس فوجئنا بقدوم قيادات بالجيش الثالث الميدانى إلى المستشفى وطلبت من والدى السماح بنقله إلى المستشفى العسكرى بالسويس لعلاجه تنفيذا لتعليمات قائد الجيش الثالث.

وأكد ناصر غزالى، أن والدى قال لقيادات الجيش الثالث إن من يستحق العلاج بالمستشفيات العسكرية هم أبطال أكتوبر والقوات المسلحة، فرد قيادات الجيش أن دورك الوطنى نفخر به ونقدرك ولذلك نحن هنا من أجلك، فوافق الكابتن غزالى على نقلة للعلاج بالمستشفى العسكرى.

ووجه ناصر غزالي، الشكر لقيادات الجيش الثالث فى مقدمتهم اللواء محمد عبداللاه قائد الجيش الثالث، مؤكدا أن أسرة الكابتن غزالى توجه لهم الشكر وتشكر المسئولين والأطباء بالمستشفى العسكرى بالسويس على حسن المعاملة ورعاية الكابتن غزالى.

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