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مجلس جامعة الزقازيق يوافق على تعيينات جديدة ومنح درجات علمية

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مجلس جامعة الزقازيق يوافق على تعيينات جديدة ومنح درجات علمية مجلس جامعة الزقازيق يوافق على تعيينات جديدة ومنح درجات علمية
وافق مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد عبدالبارى، رئيس الجامعة فى جلسته الأخيرة، اليوم، على تعيين 12 أستاذا و9 أساتذة مساعدين، و18 مدرسا، ومدرسا مساعدا ومنح اللقب العلمى لأربعة، اثنين فى وظيفة أستاذ واثنين فى وظيفة أستاذ مساعد بكليات الجامعة المختلفة.

قرر المجلس تعيين 12 أستاذا؛ 8 بكلية الطب، وأستاذ بكلية الصيدلة، وأستاذين بكلية العلوم، وأستاذ بكلية التربية الرياضية بنين، تعيين 9 أساتذة مساعدين، 5 بكلية الطب، وأستاذ مساعد بالهندسة، وأستاذ بالعلوم، وأستاذين بكلية الزراعة، وتعيين 18 مدرسا، 11 مدرسا بكلية الطب، ومدرس بكل من الهندسة، والعلوم، والتربية، والزراعة، والتربية الرياضية بنين، والآداب، وتعيين معيد بكلية الصيدلة فى وظيفة مدرس مساعد.

كما قرر المجلس منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لأستاذين مساعدين، واللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لاثنين من المدرسين بكلية الطب.

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